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40公斤巨石橫禍1死 台8臨37線中橫便道管制

防高麗菜價崩有補助 8月起受理種植登記

2019-07-20 13:05聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

每年秋冬平地高麗菜盛產季節經常出現產銷失衡狀況，農委會今年初恢復「高麗菜種植登記制度」並祭出保價收購、肥料補助等利多，因非平地主要產季，登記並不踴躍，緊接著平地種植季節即將到來，雲林縣長張麗善呼籲農民8月1日開始受理登記，請踴躍登記。

雲林縣全年高麗菜種植面積近2千公頃，占全台1/4，主要種植季節集中在秋冬，盛產時價格甚至曾崩跌到每公斤不到5元，農民血本無歸，農委會今年初恢復種植登記，祭出保證收購、肥料補助等利多，因非主要種植季節，雲林縣僅30多位農民登記，面積不到10公頃。

8月1日高麗菜種植登記上路，每位農民最多可登記2公頃，依據農會勘查實際種植面積每公頃最多可申請有機質肥料補助3萬元，並在台北批發市場交易價格持續下跌時，由農民團體或加工廠以每公斤6元以上價格優先收購，如加工、促銷或外銷量無法穩定產銷時，以每公頃10萬元方式保障農民收益。

張麗善表示，高麗菜種植登記從8月1日至明年2月28日受理，農民請到種植地所在的農會登記，登記後可向農會申請每公頃3萬元的肥料補助，登記種植後政府將會針對登記的高麗菜做加工、行銷、外銷以及保證收購等階段性產銷調節輔導，讓農民可以放心耕種、安心收成。登記注意事項及須備資料可洽詢當地農會。

每年秋冬平地高麗菜盛產季節經常出現產銷失衡狀況，農委會今年初恢復「高麗菜種植登記...
每年秋冬平地高麗菜盛產季節經常出現產銷失衡狀況，農委會今年初恢復「高麗菜種植登記制度」並祭出保價收購、肥料補助等利多，雲林縣長張麗善呼籲8月1日開始受理，請農民踴躍登記。圖／本報資料照
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農民高麗菜農委會
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