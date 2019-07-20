防高麗菜價崩有補助 8月起受理種植登記

2019-07-20 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



每年秋冬平地高麗菜盛產季節經常出現產銷失衡狀況，農委會今年初恢復「高麗菜種植登記制度」並祭出保價收購、肥料補助等利多，因非平地主要產季，登記並不踴躍，緊接著平地種植季節即將到來，雲林縣長張麗善呼籲農民8月1日開始受理登記，請踴躍登記。

雲林縣全年高麗菜種植面積近2千公頃，占全台1/4，主要種植季節集中在秋冬，盛產時價格甚至曾崩跌到每公斤不到5元，農民血本無歸，農委會今年初恢復種植登記，祭出保證收購、肥料補助等利多，因非主要種植季節，雲林縣僅30多位農民登記，面積不到10公頃。

8月1日高麗菜種植登記上路，每位農民最多可登記2公頃，依據農會勘查實際種植面積每公頃最多可申請有機質肥料補助3萬元，並在台北批發市場交易價格持續下跌時，由農民團體或加工廠以每公斤6元以上價格優先收購，如加工、促銷或外銷量無法穩定產銷時，以每公頃10萬元方式保障農民收益。