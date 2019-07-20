麻豆文旦缺工「採收同盟」號召大學生暑假來打工

2019-07-20 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南麻豆文旦今年預計8月底9月初全面進入採收期，麻豆區公所與台灣首府大學接連合作開拓「麻豆文旦採收同盟」至今已邁入第4年，由產官學共同合作，希望達到供需雙贏的局面。麻豆區公所設立「文旦採收同盟平台」，提供柚農、產銷班及農場免費登記缺工服務。

有需要的民眾或柚農，歡迎前來平台登記，可親自到公所或撥打專線：（06）5721131轉121或122及（06）5719830辦理登記。

麻豆文旦是中秋佳節應景搶手水果，因柚農採收季節集中，短期缺工問題，在農村人力老化更形嚴重，今年預計在8月10日左右進入全面採收，讓消費者可以順利在中秋佳節買到麻豆文旦過好節，已有不少人到公所詢問缺工媒介。前三年都媒介數十人解決不少農民缺工問題。

麻豆區長孔慶瑤表示，為發揮「共享經濟」效益，呼應農委會新農業政策，緩解農業缺工問題，麻豆區公所號召轄區台灣首府大學共創「麻豆文旦採收同盟」，媒合轄區大學生到柚園打工，共創地方產官學合作新同盟。今年已經邁入第4年，幫助轄區柚農及需要工作的民眾，將會持續提供媒介服務，透過產官學合作同盟，紓解文旦採收需工問題，但不限大學生，有需要工作民眾都可來登記。

麻豆黃姓柚農表示，文旦採收前期，就是柚農最苦惱的時候，採文旦是一種技術性及勞力需求工作，採收文旦後還需要搬運、整理、分類、包裝、寄送，工作繁瑣，粗重程度不在話下。從年輕做到現在，年紀也漸漸大了，有些工作實在做不來，如果家人沒辦法幫忙的話，就一定要雇用臨時工。