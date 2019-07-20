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聖馬愛心小舖開張　你購物兼做愛心

2019-07-20 11:09聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市聖馬爾定醫院愛心小舖重新開張，販賣個總生活雜貨用品，售價低於市場價，開張後吸引不少人潮前往選購，院方也表示，愛心小舖所得將會用於阿里山山地醫療基金、癌症防治基金以及社區營造基金等使用上，將民眾的愛心一點一滴匯聚成助人的大愛。

愛心小舖，櫥窗裡展示著人形模特兒，架面上擺放許多可愛飾品、雜貨、包包，還有兩排衣服桿子以及寬敞的試衣間，不說會以為這就是一家流行店面。部分商品是店家親自到批發市場選購，部分商品為二手物，院長陳美惠表示，生活中常有許多用之不到棄之可惜的物品，若能將它化作愛傳給別人，奉獻的心會更裝滿更多喜樂，因為有「捨」才有「得」。

聖馬爾定社區醫療部主任陳汶均只是，民眾可以將愛心物資捐贈過來，經過人員仔細整理，將各位的心意重新包裝上架，讓新的物品擁有更懂得欣賞和適合的主人，民眾也不用擔心二手物是否會有破損或故障等問題，因為能展售的絕對是品質禁得起檢視的。

愛心小舖開幕一周，因售價低於市場價格，深受民眾青睞，店家所得扣除成本後，盈餘將做公益事業所用。目前小舖營業時間為周一至周五早上8點30分到下午4點30分，歡迎民眾到院時也可來小舖走走逛逛做愛心。

嘉義市聖馬爾定醫院愛心小舖重新開張，商品價格低於市場價，深受民眾青睞。記者姜宜菁...
嘉義市聖馬爾定醫院愛心小舖重新開張，商品價格低於市場價，深受民眾青睞。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市聖馬爾定醫院愛心小舖重新開張，商品價格低於市場價，深受民眾青睞。記者姜宜菁...
嘉義市聖馬爾定醫院愛心小舖重新開張，商品價格低於市場價，深受民眾青睞。記者姜宜菁／攝影
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愛心社區營造阿里山
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