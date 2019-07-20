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創新以益生菌治療腎病 成大iGEM盼國際賽4度奪金

2019-07-20 10:36聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

成功大學iGEM團隊今年四年度組隊報名參賽國際性的iGEM競賽（International Genetically Engineered Machine Competition），今年跳脫以往環境層面的議題，期望在醫學領域有更多的突破，以慢性腎臟病(CKD)為題，命名為「Oh My Gut」並首創以益生菌治療腎病的想法，有別以往腎病患者血液透析的治療方法，爲患者提供較為健康的生活條件。

成大iGEＭ團隊表示，CKD患者的腎臟會隨著時間逐漸失去功能，當腎臟不能正常工作時，即無法過濾出體內的代謝廢物，然後積累在血液中。當血液中累積太多時會導致許多不同的健康問題，包括心血管疾病等等。

成大iGEＭ團隊針對製造尿毒素的腸道菌，設計可服用的益生菌菌種，編輯其中的基因序列，透過合成生物學的技術改造益生菌，使其創造出可消滅製造尿毒素細菌的蛋白，預期減低CKD病患腎臟無法排除的毒素。成大iGEM首創以益生菌治療腎病的想法，可說是極具創意與新穎性，跳脫以往腎病患者血液透析的治療方法，爲患者提供較為健康的生活條件。

這項計畫由成大iGEM 2019團隊的14位隊員共同發想，從醫學院、工學院到生物科學與科技學院等等，也找來6位研究生一同協助研究。一開始對題材的選定就費了不少的苦心，學生們從學術性質的網站做探索學習，進而尋求專業教授的指導，甚至積極地到醫院訪問醫護人員，將教育議題擴大發展為生活上的實際應用。

為了推廣比賽內容也到了台南一中和南科實驗學校作交流，舉辦交流會推廣iGEM競賽與預防腎臟病相關的議題，同時深化另類教育層面的意涵。未來成大隊伍也將著手與台灣、國外隊伍合作，透過更多的學術交流、企業參訪與社會回饋，提高此項研究的附加價值。

成功大學近年來積極鼓勵跨領域、跨科系的學習精神，學生透過自主學習在翻轉教育模式中，挑戰自己有興趣的其他領域。國際性的iGEM競賽是2003年由美國麻省理工學院發起，來自世界各地熱中於生物領域的學生團隊一同角逐，藉由實驗設計結合基因工程，來解決現實層面的問題，也可說是一場橫跨合成生物學、醫學、能源、資訊工程和社會參與的跨領域競賽！

成大iGEM今年第四年度報名參賽，前三年參賽隊伍連年奪金，期盼今年成大iGEM年底遠赴波士頓參賽能再創高峰，同時這項計畫在未來也能夠被實際應用，替腎病患者謀求健康幸福的人生。

與南科實驗學校交流。圖／學生提供
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成大iGEM團隊今年四度組隊參賽，在校內辦理初期發表。圖／學生提供
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成大iGEM團隊今年四度組隊參賽，期待年底拿下好成績。圖／學生提供
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校長蘇貞慧為團隊加油打氣。圖／學生提供
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與台南一中學生舉辦交流會。圖／學生提供
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成大患者血液透析
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