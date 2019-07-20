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影╱阿里山斷腳帝雉「阿勇」不向命運低頭 鳥友大讚

2019-07-20 09:35聯合報 記者魯永明╱即時報導

林務局嘉義林管處阿里山保育國鳥帝雉有成，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘去年2月在海拔逾2000公尺的阿里山區小笠原山，發現1隻公帝雉右腳掌斷掉，不向命運低頭，取名「阿勇」，長期觀察記錄，逾半年未見「阿勇」，讓蘇很掛心，今天早上在祝山林道接近祝山站前方100公尺，巧遇「阿勇」在覓食，發現牠長大長胖了，讓蘇感到開心。

蘇家弘看到「阿勇」，因右腳掌斷掉，走路一跛一跛跳著覓食，但牠卻是高山森林的「生命勇鳥」，這三天阿里山舉辦生態體驗營活動，蘇當講師導覽解說祝山及小笠原生態，帶學員觀看阿里山日出雲海與玉山主峰，還有祝山林道紅檜扁柏柳杉，鳥類，植物，昆蟲等，除巧遇阿勇，還觀賞到4隻帝雉。

蘇家弘去年2月8日在小笠原山，與右腳掌斷掉公帝雉第一次接觸，蘇在荒野會名正是「帝雉」，對千元紙鈔上國鳥帝雉，情有獨鍾，「帝雉守護帝雉」，他被斷腳掌帝雉堅強求生意志感動，取名「阿勇」，觀察阿勇換羽毛，為了生存加入爭領域戰局，作勢打架，勇敢生存戰鬥，認真覓食。

林務局阿里山工作站說，帝雉「阿勇」活動超過3年，小笠原山列為保育巡視重點區域；帝雉列為世界近危鳥類，是台灣體形最大特有種鳥類，被封為「國鳥」，成為千元台幣背面重要圖案，蘇家弘說，在海拔逾2000公尺小笠原山、祝山、對高岳、大塔山及祝山林道旁，森鐵旁、水山巨木及生態館後方等，都有帝雉蹤跡。

荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘今天早上，在阿里山祝山林道接近祝山站前方100公...
荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘今天早上，在阿里山祝山林道接近祝山站前方100公尺，巧遇右腳掌斷掉公帝雉「阿勇」正在覓食，發現牠長大長胖了，讓蘇感到開心。圖／蘇家弘提供
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荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘今天早上，在阿里山祝山林道接近祝山站前方100公...
荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘今天早上，在阿里山祝山林道接近祝山站前方100公尺，巧遇右腳掌斷掉公帝雉「阿勇」正在覓食，發現牠長大長胖了，讓蘇感到開心。圖／蘇家弘提供
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