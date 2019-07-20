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水利署科技防災 雲林北港嘉縣新港昨夜一度淹水警戒

2019-07-20 09:07聯合報 記者魯永明╱即時報導

受低壓帶西南氣流帶來降雨影響，昨晚入夜後嘉義縣市大雨滂沱，水利署第五河川局管轄雲嘉南地區治水，採用科技防災預警，在易淹水地區布設34處淹水感知器，監測發現雲林縣北港鎮及嘉義縣新港鄉低漥地區，一度出現一級淹水警戒，情況危急，所幸大水來得快去得快，大水消退，淹水情況解除；嘉義氣象站說，今天降雨趨緩。

第五河川局說，目前科技防災方法，包括委託民間水利專業公司，針對天氣降雨趨勢，易淹水地區熱點，內水外水及沿海地區漲潮等綜合研判，做成防災彩色圖表情資，提供防災相關單位及地方政府參考，另在管轄雲嘉南地區易淹水地區，布設34處淹水感知器，一旦積水達到警戒值，發布警訊，是否撤離居民，由地方政府決定。

依最新防災情資顯示，今天仍受低壓帶影響，易有短時強降雨，高雄市、屏東縣及台南市山區、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨；台東、南投、雲林、嘉義以南其他地區及苗栗、台中山區也有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水； 第五河川局轄區無豪雨等級。

嘉義氣象站說，昨天嘉義縣市累計降雨量前三名分別是，阿里山鄉茶山138.5毫米，竹崎鄉山區126毫米，梅山鄉112.5毫米，都未達一天累計降雨200毫米豪雨等級；昨天入夜雨勢來得快又急，伴隨雷擊閃電，從晚間6點到9點，連續3小時嘉義市降下43.1毫米雨量，最大雨量集中在新港鄉，共降下79毫米。

水利署第五河川局管轄雲嘉南地區治水採用科技防災預警，在易淹水區設34處淹水感知器...
水利署第五河川局管轄雲嘉南地區治水採用科技防災預警，在易淹水區設34處淹水感知器。圖／第五河川局提供
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第五河川局委託民間水利專業公司，針對天氣降雨趨勢，易淹水地區熱點，內水外水及漲潮...
第五河川局委託民間水利專業公司，針對天氣降雨趨勢，易淹水地區熱點，內水外水及漲潮等綜合研判，做成防災彩色圖表情資。圖／第五河川局提供
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嘉義淹水雨量
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