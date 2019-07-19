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留美年輕小提琴家鄭逸豪 明晚北港演奏歡迎聆賞

2019-07-19 22:16聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

留美年輕小提琴家鄭逸豪應中華陽光推展關懷協會之邀，明晚（20日）晚間7時在北港文化中心家湖表演廳，進行「夏日時光」演奏會，演奏蘇俄作曲家普羅柯菲夫蘊含壓抑兼解放風情的奏鳴曲、融合深情與細膩於一爐的舒曼三首《浪漫曲》、巴哈內斂及展現出世省思的夏康舞曲，及胡拜熱情奔放西班牙風情的卡門幻想曲等，歡迎一起來共享美麗的夏日時光。

今天會前記者會，鄭逸豪以曲表達回鄉心情，中華陽光推展關懷協會理事長也是縣議員黃美蘭、青埔基金會董事長張嘉郡、朝天宮董事長蔡咏鍀也為這場高雅的音樂會代言，曾練過小提琴的張嘉郡也小露身手，蔡咏鍀更在鄭逸豪指導下，啼聲初試，讓台下笑聲掩過琴聲，帶動喜氣。

鄭逸豪從小受母親許鳳蟬啓蒙，音樂薰陶，求學時走進音世界，天分加上努力，年紀輕輕就步上國際音樂殿堂，目前受教於小提琴家艾達．卡娃伐安(Ida Kavafian)，是唯一出身台灣的學生，2017參與美國費城寇蒂斯於歐洲五個國家巡迴演出，2018年獲奇美藝術音樂獎，同年11月獲邀與台北市立交響樂團於中山堂合作演出柴可夫斯基協奏曲。

文化處長陳璧君說，鄭母許鳳蟬是北港人，為讓故鄉人能同享國際級的音樂響宴，母親陪他和弟弟返鄉，兄弟將同台演出，為雲林縣民帶來耳目一新的小提琴演奏，大家千萬別錯過。

來自雲林各階層人士包括退休校長、老師、公務人員、公司主管、學生等40多人，從80多歲到10幾歲組成的北港朝天宮國樂團，在雲林巡迴演奏後，今天回到北港媽祖醫院，為所有病患義演，樂團指揮蔡明志老師以「農村曲」揭開序幕，接著水鄉情歌、彩雲追月優雅名曲續登場，還有人人都能朗朗上口的春夏秋冬、你是我兄弟等樂曲，雅俗共賞。

小提琴家鄭逸豪也受邀與國樂團中西合奏，並為明晚在北港文化中心的音樂會熱身，讓民眾大開眼界。

留美年輕小提琴家鄭逸豪明晚將在北港文化中心音樂廳演奏。記者蔡維斌／攝影
留美年輕小提琴家鄭逸豪明晚將在北港文化中心音樂廳演奏。記者蔡維斌／攝影
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曾學過小提琴的前立委張嘉郡，鄭大師指導下回味琴音，贏得掌聲，為演奏會熱身。記者蔡...
曾學過小提琴的前立委張嘉郡，鄭大師指導下回味琴音，贏得掌聲，為演奏會熱身。記者蔡維斌／攝影
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小提琴家鄭逸豪和北港朝天宮國樂團中西合奏，十分精彩，讓民眾大開眼界。記者蔡維斌／...
小提琴家鄭逸豪和北港朝天宮國樂團中西合奏，十分精彩，讓民眾大開眼界。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮董事長蔡咏鍀啼聲初試，鄭大師指導下第一次拉小提琴，雖不成音，但仍贏得笑...
北港朝天宮董事長蔡咏鍀啼聲初試，鄭大師指導下第一次拉小提琴，雖不成音，但仍贏得笑聲與掌聲，為演奏會熱身。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮董事長蔡咏鍀啼聲初試，鄭大師指導下第一次拉小提琴，雖不成音，但仍贏得笑...
北港朝天宮董事長蔡咏鍀啼聲初試，鄭大師指導下第一次拉小提琴，雖不成音，但仍贏得笑聲與掌聲，為演奏會熱身。記者蔡維斌／攝影
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青埔基金會董事長張嘉郡邀大家明晚來欣賞國際級演奏會。記者蔡維斌／攝影
青埔基金會董事長張嘉郡邀大家明晚來欣賞國際級演奏會。記者蔡維斌／攝影
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留美年輕小提琴家鄭逸豪明晚將在北港文化中心音樂廳演奏。記者蔡維斌／攝影
留美年輕小提琴家鄭逸豪明晚將在北港文化中心音樂廳演奏。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮交響樂團
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