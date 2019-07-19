入夜大雨不斷 嘉縣治特區有機車騎士撞上倒下路樹受傷

2019-07-19 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



受低氣壓西南氣流帶來降雨影響，入夜後嘉義縣大雨滂沱，連續3個小時不停，降雨最大新港鄉累計共79毫米，縣治特區嘉義長庚醫院前縣道168線，有棵枯樹突然倒在大馬路中央，適有名30多歲男子騎機車路過，撞上倒下路樹摔傷，消防局獲報派救護人員搶救送醫。

另消防局獲報，大雨不斷，民雄鄉交流道下方，新港鄉福德街，溪口鄉美南村，一度積水，約20至30分消退，影響人車通行，讓駕駛人及在地居民虛驚一場。

入夜雨勢來得又快又急，伴隨雷擊閃電，嘉義氣象站說，從晚間6點到9點，連續3小時嘉義市降下43.1毫米雨量，嘉義縣最大雨量集中在新港鄉，共降下79毫米，未達100毫米豪雨等級雨量。

由於氣象預報，西南氣流仍會持續帶來降雨，氣象站提醒低漥地區民眾注意防災；因民雄鄉測雨站1小時雨量53毫米，水利署發布民雄鄉淹水二級警戒，如持續降雨，轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。