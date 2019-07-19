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水啦！雲林沿海數十戶自來水「黑戶」有水了

2019-07-19 19:24聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣東勢鄉、褒忠鄉及虎尾鎮數十戶偏遠住戶，幾十年來沒有自來水可用，有人設法接了約一公里的水管向鄰戶「租水」，有人得天天扛水回家喝，有人打深井，過濾再過濾，仍喝得心驚驚，「沒水日子像沒嘴！」這些水黑戶無力負擔龐大接管費，苦不堪言，立委蘇治芬今天帶著水公司人員一路勘查，一次解決，讓這些無水戶宛若天降甘霖，欣喜不已。

褒忠鄉田洋、中民、東勢鄉復興、同安等村落，甚至虎尾鎮頂溪西園等較為偏遠地區，數十年來一直沒有自來水可用，由於這些無水戶，多半是散居在較偏僻的地方，且是自來水外管無法抵達之處，居民過著無淨水可用的生活，他們說，「嘸水就像人嘸嘴！」，言下之意指難以生活。

褒忠鄉長陳建名為解這些用水散戶，經一番調查後統整村民的需求，向立委蘇治芬陳情，今天會同自來水公司第五區管理處長穆岳鈞、工務課長林偉雄、虎尾營運所主任陳保興等人，挨家挨戶踏勘，克服管線安裝的困難，將以850萬元同時動工為所有無水戶拉管線建置自來水，讓居民開心不已。

陳姓住戶欣悅地說，數十年來他自行接了很長的水管到附近的住家，向人「租水」，按月再分攤水費，如今擁有真正的「自」來水，真的太高興了。褒忠鄉曾姓鄉民也說，長久來用地下水洗濯，飲用水得天天跑到市區載回來，天天扛水的日子不好受，如今終能擺脫運水之苦，真的太感謝了。

東勢陳姓鄉民也表示，最近申請核准興建畜牧場，需要使用自來水，但是牧場距現有自來水管線還有100公尺，自費接管的話，負擔龐大，管線一旦延展，未來牧場附近鄰里住戶都能受惠，像為大家打通了任督二脈。

雲林沿海數十戶住家仍無自來水可用，經褒忠鄉公所統整後向立委陳情後，今天踏勘克服管...
雲林沿海數十戶住家仍無自來水可用，經褒忠鄉公所統整後向立委陳情後，今天踏勘克服管線接水問題，將同步動工一次解決，居民欣喜萬分。圖／褒忠鄉公提供
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雲林沿海數十戶住家仍無自來水可用，經褒忠鄉公所統整後向立委陳情後，今天踏勘克服管...
雲林沿海數十戶住家仍無自來水可用，經褒忠鄉公所統整後向立委陳情後，今天踏勘克服管線接水問題，將同步動工一次解決，居民欣喜萬分。圖／褒忠鄉公提供
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雲林沿海數十戶住家仍無自來水可用，經褒忠鄉公所統整後向立委陳情後，今天踏勘克服管線接水問題，將同步動工一次解決，居民欣喜萬分。圖／褒忠鄉公提供
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雲林沿海數十戶住家仍無自來水可用，經褒忠鄉公所統整後向立委陳情後，今天踏勘克服管線接水問題，將同步動工一次解決，居民欣喜萬分。圖／褒忠鄉公提供
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牧場蘇治芬地下水
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