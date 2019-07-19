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六輕氣爆受驚的人都領錢 台西受災漁民：該賠的不賠

2019-07-19 18:42聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

六輕台化廠4月氣爆，事後理賠剪不斷理還亂，除了麥寮紛擾不斷，相鄰的台西鄉也不平靜，台西養殖促進會不滿台塑「工業巨人卻是公理侏儒」，抗議沒災的人領錢，受災戶反而沒有賠。對此工業局昨天出面協商，但未獲具體結論，促進會高舉布條抗議要求理賠法治化，請大企業不能再「亂亂賠」。

立委蘇治芬最近接獲台西民眾陳情，即要求工業局出面協商，昨天邀集台塑、台西鄉公所等相關單位與陳情戶，在工業局雲林服務處召開協調會。立委劉建國服務處副主任林廉貴等都參與，由工業局副局長楊伯耕主持。

台西養殖促進會理事長林源泉說，氣爆發生後，台西鄉公所受理災民登記800多件，該會也受理1000多件，但台塑與台西鄉公所一直不願與真正受害養殖業者對談，就將賠償金發給台西鄉民每人2500元，毫無公理可言，他搞不懂大家都發錢，沒災的也領錢，受災的反而沒人理，既然「統統有獎」，先前忙著受理災民登記的工作，豈不都白幹了！

所以他強調，唯有「工安疏處法治化」，才能保障鄉民權益，理賠制度化，讓公害調處有所依循。

林源泉進一步說，依民法106條代理人未經本人同意，不得代為進行相關的法律行為，鄉民是受害者，台西鄉公所並沒有獲得受害鄉民的授權，所以代理被害人去和台塑協商，根本就違法。更何況台西鄉公所不分是否受災，就統統發給每人2500元，這種作法等同受災戶沒獲得賠償，才引起實際受災的人不滿。

由於當事的台西鄉公所及台化都未派員參加，與會的六輕麥寮管理部組長梁雲明等人則以相關賠償問題，無法代表台化回應，但同意將意見帶回轉達。楊伯耕則說，只要有具體受災，政府一定會替受災戶主持公道。

因協商沒具體結果，將擇期再議，災戶則拉白布條抗議台塑「工業巨人卻是公理侏儒」。台西鄉公所則表示，公所只是受台化委託收件，發放的錢並非賠償金，而是因氣爆造成驚慌的「補償金」。

針對台西鄉受災的養殖戶陳情台塑氣爆理賠不公，工業局邀請相關單位協商，但未獲具體結...
針對台西鄉受災的養殖戶陳情台塑氣爆理賠不公，工業局邀請相關單位協商，但未獲具體結論，引起養殖促進會不滿。圖／養殖促進會提供
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台西養殖促進會在工業局雲林服務處前拉布條抗議台塑理賠不公，要求政府主持公道。記者...
台西養殖促進會在工業局雲林服務處前拉布條抗議台塑理賠不公，要求政府主持公道。記者蔡維斌／攝影
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針對台西鄉受災的養殖戶陳情台塑氣爆理賠不公，工業局邀請相關單位協商，但未獲具體結...
針對台西鄉受災的養殖戶陳情台塑氣爆理賠不公，工業局邀請相關單位協商，但未獲具體結論，引起養殖促進會不滿。圖／養殖促進會提供
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氣爆六輕劉建國
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