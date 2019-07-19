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嘉榮一個月內發生2起群聚感染 衛生局加強稽查

2019-07-19 17:12聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

台中榮總嘉義分院近日爆出A型流感疫情群聚，目前有8名病患和10名醫護人員投藥治療中，經記者查證嘉義市衛生局，這此群聚感染是嘉榮本月第二次發生群聚感染，第一起是在本月8日，當時有9人服藥治療，第二起為13日18人服藥治療。

中榮嘉義分院在案發後，病房清潔消毒，有症狀病患隔離集中照顧，限制探病及人員戴口罩洗手、每日監控員工體溫及通報等防疫措施。近日到醫院探病的家屬發現醫院針對進出人有量體溫，勸導戴口罩。

為避免疫情擴大，嘉義市衛生局接獲通報後，確認院方已調整病患床位，將確診個案集中收治、有症狀之工作人員自主隔離，並對密切接觸之病人預防性投藥，同時提高環境消毒頻率，並啟動限制訪客及暫停該病房團體活動等。工作人員進入病房應戴上口罩、穿著隔離衣並加強手部衛生，依照一般病患、接觸者、確診個案之順序進行照護作業。

據了解兩起群聚感染發生在內科病房，同層樓但不同病房，時間發生接近，嘉義市衛生局本月16日及19日分別赴該院現場稽查，針對環境及人員感控部分提供改善意見，今天下午會同疾管署至現場勘查，督導院方落實感控作業。未來將加強稽查頻率、不定期赴醫院查核。

嘉義榮民醫院爆發A流群聚感染，醫院立即進行醫院全院清潔消毒。圖／醫院提供
嘉義榮民醫院爆發A流群聚感染，醫院立即進行醫院全院清潔消毒。圖／醫院提供
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嘉義
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