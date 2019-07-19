嘉榮一個月內發生2起群聚感染 衛生局加強稽查

2019-07-19 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



台中榮總嘉義分院近日爆出A型流感疫情群聚，目前有8名病患和10名醫護人員投藥治療中，經記者查證嘉義市衛生局，這此群聚感染是嘉榮本月第二次發生群聚感染，第一起是在本月8日，當時有9人服藥治療，第二起為13日18人服藥治療。

中榮嘉義分院在案發後，病房清潔消毒，有症狀病患隔離集中照顧，限制探病及人員戴口罩洗手、每日監控員工體溫及通報等防疫措施。近日到醫院探病的家屬發現醫院針對進出人有量體溫，勸導戴口罩。

為避免疫情擴大，嘉義市衛生局接獲通報後，確認院方已調整病患床位，將確診個案集中收治、有症狀之工作人員自主隔離，並對密切接觸之病人預防性投藥，同時提高環境消毒頻率，並啟動限制訪客及暫停該病房團體活動等。工作人員進入病房應戴上口罩、穿著隔離衣並加強手部衛生，依照一般病患、接觸者、確診個案之順序進行照護作業。