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趕搭勇媽快速觀光列車 耐斯王子強棒出擊

2019-07-19 16:34聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市是台灣棒球的原鄉，繼2014年KANO電影上映後，棒球輕旅行風潮一直不減，吸引棒球迷慕名而來尋幽探訪。這一股棒球熱潮開始吹進飯店，嘉義市耐斯王子大飯店今夏趁勝追擊，以棒球為主題，搭配住宿優惠專案推出棒球手套抱枕、糖霜餅乾DIY、雞蛋糕、棒球餐等超值系列活動。嘉義市長黃敏惠、嘉義市旅館公會理事長李素珍等人今天親臨體驗，一起合力擊出快速直球，共同行銷嘉義市棒球主題旅遊。

「燃燒棒球魂，吃喝玩樂在我嘉」，黃敏惠表示，嘉義市從公部門到民間產業，齊心合力拚觀光，耐斯王子大飯店推出「有省錢」的棒球主題親子夏日優惠專案，是帶動觀光產業的領頭羊，嘉義市政府也努力提升百年棒球場的軟硬體設施，希望積極爭取味全龍職棒主場移師嘉義市，讓國內外旅客體驗到棒球城市的獨特魅力。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑表示，今年暑假專案特別推出「強棒出擊住宿專案」，即日起至8月31日止，兩天一夜專案價只要 3700 元起，不僅可享2名兒童免費入住含早餐之超值優惠，還加贈一組價值 999 元的《NICE PLAY》棒球手套抱枕、更可體驗價值 499 元棒球主題造型糖霜餅乾 DIY 課程，讓孩子發揮創意及想像力，彩繪出自己喜歡的糖霜餅乾。另，加價購萬國百匯自助晚餐，還可品嘗到現烤、熱騰騰的棒球主題造型雞蛋糕；紅檜軒中餐廳也特別推出強棒出擊福州丸、絕對不能輸造型豬排、味全龍玉環蝦等棒球主題餐點。

此外，飯店也推出兩人成行含早餐的限量住宿專案，每房只要 2999 元+10%（每日限量 5 間房，售完為止），還贈送兩球王子酒吧莫凡彼冰淇淋，讓入住的遊客消暑解熱。訂房專線（05）277-1999。

嘉義市耐斯王子大飯店今夏趁勝追擊，以棒球為主題，搭配住宿優惠專案推出棒球手套抱枕...
嘉義市耐斯王子大飯店今夏趁勝追擊，以棒球為主題，搭配住宿優惠專案推出棒球手套抱枕、糖霜餅乾DIY、雞蛋糕、棒球餐等超值系列活動，嘉義市長黃敏惠（中）今天親臨體驗。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市耐斯王子大飯店今夏趁勝追擊，以棒球為主題，搭配住宿優惠專案推出棒球手套抱枕...
嘉義市耐斯王子大飯店今夏趁勝追擊，以棒球為主題，搭配住宿優惠專案推出棒球手套抱枕、糖霜餅乾DIY、雞蛋糕、棒球餐等超值系列活動。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市耐斯王子大飯店今夏趁勝追擊，以棒球為主題，搭配住宿優惠專案推出棒球手套抱枕...
嘉義市耐斯王子大飯店今夏趁勝追擊，以棒球為主題，搭配住宿優惠專案推出棒球手套抱枕、糖霜餅乾DIY、雞蛋糕、棒球餐等超值系列活動。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市耐斯王子大飯店今夏趁勝追擊，以棒球為主題，搭配住宿優惠專案推出棒球手套抱枕...
嘉義市耐斯王子大飯店今夏趁勝追擊，以棒球為主題，搭配住宿優惠專案推出棒球手套抱枕、糖霜餅乾DIY、雞蛋糕、棒球餐等超值系列活動。記者姜宜菁／攝影
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嘉義黃敏惠
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