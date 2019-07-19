親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高雄清淤完照樣淹 路上驚見人孔蓋噴泉

1加1大於2！賴祥蔚：這個組合比蔡英文、韓國瑜還要強

影／台南鐵路地下化造成亞航社區出入困難 協調無解

2019-07-19 16:29聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市仁德亞航社區因鐵路地下化施工影響，社區唯一就近出入的平交道被封閉，當地許多老人孩童步行須繞道超過1公里，非常不便。

尤其臺南市登革熱疫情正在蔓延，亞航社區路旁工地雜草叢生、垃圾成堆髒亂不堪，雨後到處積水，居民恐怕孳生病媒蚊，人人自危。

社區自治會向承攬鐵路地下化工程的大陸工程及 區公所反應廢棄物問題，向市府交通局陳情平交道問題一直無下文。

今天下午社區自治會找來市議員吳禹寰與各單位協調，因為各單位大家各說各話，都認為責任不在自己，長期困擾社區居民的兩大問題依舊「無解」，社區居民非常無奈。

亞航社區理事長展祥雲指出，亞航社區老人小孩多，許多人步行出入，現在要繞路超過1公里，社區建議封閉的出入口旁另闢聯絡道，或將原本通行的路口公車站牌移到新路口，減少步行時間，路口紅綠燈時間要兩分多鐘太久，希望縮短，不過出席的市政府官員都沒有同意。

展祥雲表示，廢棄物堆積問題因為大陸工程認為很多不是他們拆除地上物留下的，沒有義務清理，最後各方同意查清楚地主，看地主是誰再要求地主清理。不過垃圾堆積處地主是市府或軍方、私有地到現在還是搞不清楚，至於路口標示不清，經常出現救護車找不到路狀況等問題，都沒有結論。

台南鐵路地下化封閉平交道，造成亞航社區出入困難，居民陳情今會勘協調依舊無解。記者...
台南鐵路地下化封閉平交道，造成亞航社區出入困難，居民陳情今會勘協調依舊無解。記者周宗禎/攝影
分享
台南鐵路地下化封閉平交道，造成亞航社區出入困難，居民陳情今會勘協調依舊無解。記者...
台南鐵路地下化封閉平交道，造成亞航社區出入困難，居民陳情今會勘協調依舊無解。記者周宗禎/攝影
分享
台南鐵路地下化封閉平交道，造成亞航社區出入困難，居民陳情今會勘協調依舊無解。記者...
台南鐵路地下化封閉平交道，造成亞航社區出入困難，居民陳情今會勘協調依舊無解。記者周宗禎/攝影
分享
台南鐵路地下化封閉平交道，造成亞航社區出入困難，居民陳情今會勘協調依舊無解。記者...
台南鐵路地下化封閉平交道，造成亞航社區出入困難，居民陳情今會勘協調依舊無解。記者周宗禎/攝影
分享
台南鐵路地下化施工遭質疑廢棄物亂丟，居民陳情今與施工單位各說各話。記者周宗禎/攝...
台南鐵路地下化施工遭質疑廢棄物亂丟，居民陳情今與施工單位各說各話。記者周宗禎/攝影
分享

亞航鐵路地下化廢棄物
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

影／台南三爺溪兩側大雨必淹災情慘 市府宣誓整治

2019-07-19 14:30

嘉榮一個月內發生2起群聚感染 衛生局加強稽查

2019-07-19 17:12

趕搭勇媽快速觀光列車 耐斯王子強棒出擊

2019-07-19 16:34

嘉市30家高齡友善藥局 服務升級加三項

2019-07-19 13:15

台南為六都屋齡老化第2高 老屋健檢執行率6％

2019-07-19 12:02

偏鄉小舞王舞后參加爭霸賽 推手是嘉縣美女議員夫婦

2019-07-19 11:34

台南警局長明升暗降？ 議員質疑政治黑手介入警政人事

2019-07-19 11:06

上午換好書下午玩桌遊 台南永康圖書館提供不同體驗

2019-07-19 09:52

跳入近滿水位仁義潭 男帶泳圈捕魚遭消防隊員拖上岸

2019-07-19 09:51

揭書店生態 黃敏惠當一日物流員

2019-07-18 23:45

颱風亂旅程 布澎客輪提早開 回程4艘逾千人返台

2019-07-18 23:43

水質驟變魚蝦難養 養殖業叫苦

2019-07-18 23:41

上任200天 張麗善：打造安全幸福大縣

2019-07-18 23:38

防假貨砸招牌 麻豆文旦力推產地團體商標

2019-07-18 23:21

二寮曙光雲海音樂會 因颱風順延一周

2019-07-18 19:33

全球咖啡產值3兆 國際咖啡感官論壇登場搶攻國際市場

2019-07-18 19:18

反彈大！農業循環資源利用研究中心 台南4址市府否決

2019-07-18 18:45

驚艷！麻豆文旦果園綠油油 「雜草」生長果實更甜

2019-07-18 18:16

丹娜絲颱風影響 嘉市兒童藝術節延期

2019-07-18 16:56

貨出去拚商機！嘉義縣政府組團前進香港拓展農特產外銷

2019-07-18 15:30

嘉義兒童藝術節來了 7層樓高熱氣球限量體驗

2019-07-18 14:45

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

就職200日 張麗善：將雲林打造成為安全幸福大縣

2019-07-18 14:22

麻豆青農捐文旦義賣 助創世防火門計畫

2019-07-18 12:28

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

高雄下大雨 市府鳳山行政中心前淹水半輪胎

2019-07-19 16:16

下水道清淤1年抵過去3年 韓國瑜：這是我們的良心

2019-07-19 09:54

高雄鳥松神農路遇大雨還是淹水 驚現人孔蓋噴泉

2019-07-19 16:41

人瑞禮送涼被 長者：難道我過去100年都沒被子蓋？

2019-07-19 12:48

反彈大！農業循環資源利用研究中心 台南4址市府否決

2019-07-18 18:45

商場強人改當有機果農 種夏雪芒果開創新藍海

2019-07-19 07:31

減輕「無殼蝸牛」、新婚家庭負擔 彰化租金補貼放寬

2019-07-19 12:52

台南警局長明升暗降？ 議員質疑政治黑手介入警政人事

2019-07-19 11:06

清淤拚市政 韓國瑜：下一步全市18萬盞路燈智能化

2019-07-19 15:34

砸9億改建花蓮火車站將完工 舊站體化身自行車補給站

2019-07-19 12:06

獨／北市百歲人瑞生日禮縮水 挨批「窮也不要窮老人」

2019-07-19 12:39

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

北市280公車脫班11天 有人苦等近1小時

2019-07-19 00:31

北市人瑞禮縮水 議員：太扯了！台北市沒這麼窮

2019-07-19 12:54

南投9家觀光工廠結盟 大家集中資源打團體戰

2019-07-18 18:16

驚艷！麻豆文旦果園綠油油 「雜草」生長果實更甜

2019-07-18 18:16

影／哇！遺址文物搬動1件變20件 苗栗改善典藏空間

2019-07-18 20:33

楊鎮浯首次出訪星馬僑社 老邁僑領機場相迎讓他很感動

2019-07-18 19:29

內湖停車場動土典禮 柯文哲親自主持

2019-07-19 15:45

銀髮族假牙補助超熱門 台中不到1周近700人申請

2019-07-19 09:27

桃捷綠線主線工程 全數發包 拚115年完工

2019-07-18 22:50

颱風惹禍 南寮大道變沙道 竹市府封道清沙

2019-07-18 22:58

【即時短評】老人是柯文哲心中「最軟」的一塊？

2019-07-19 13:01

假牙補助太受歡迎 中市再推2500名額

2019-07-18 23:11

跳入近滿水位仁義潭 男帶泳圈捕魚遭消防隊員拖上岸

2019-07-19 09:51

新北輕旅行首選 坪林打造獨角仙生態樂園

2019-07-19 07:28

此生必去…東大圖書館 全球卓越建設首獎

2019-07-18 23:20

影／台南三爺溪兩側大雨必淹災情慘 市府宣誓整治

2019-07-19 14:30

安定力量批黃國昌政客、做民粹 時力：回頭是岸

2019-07-19 14:36

影／受低壓雲帶影響 高雄市區豪雨淹水

2019-07-19 16:59

漁電共生推動受阻 台鹽綠能推懶人包宣傳手冊澄清疑慮

2019-07-18 17:23

砍了敬老金 柯文哲老福政策在這裡

2019-07-19 13:04

全球咖啡產值3兆 國際咖啡感官論壇登場搶攻國際市場

2019-07-18 19:18

總投資43億 埔里赤崁頂遊樂區開發案准了

2019-07-18 23:19

u故事／老兵凋零 紅極一時紅包場漸熄燈

2019-07-19 14:40

影／雷雨來襲！屏東閃電打雷不斷 網友：索爾發威？

2019-07-19 17:01

台日兩地鐵道館攜手秀館藏 交流百年鐵道技術

2019-07-19 07:30

高雄登革熱再添一例 與前一確診個案為父女

2019-07-18 18:50

接地氣！苗縣召開青年事務委員會 青年共商創新苗栗

2019-07-18 20:19

八八災後返鄉 他種下千棵林木

2019-07-18 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top