影／台南鐵路地下化造成亞航社區出入困難 協調無解

2019-07-19 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市仁德亞航社區因鐵路地下化施工影響，社區唯一就近出入的平交道被封閉，當地許多老人孩童步行須繞道超過1公里，非常不便。

尤其臺南市登革熱疫情正在蔓延，亞航社區路旁工地雜草叢生、垃圾成堆髒亂不堪，雨後到處積水，居民恐怕孳生病媒蚊，人人自危。

社區自治會向承攬鐵路地下化工程的大陸工程及 區公所反應廢棄物問題，向市府交通局陳情平交道問題一直無下文。

今天下午社區自治會找來市議員吳禹寰與各單位協調，因為各單位大家各說各話，都認為責任不在自己，長期困擾社區居民的兩大問題依舊「無解」，社區居民非常無奈。

亞航社區理事長展祥雲指出，亞航社區老人小孩多，許多人步行出入，現在要繞路超過1公里，社區建議封閉的出入口旁另闢聯絡道，或將原本通行的路口公車站牌移到新路口，減少步行時間，路口紅綠燈時間要兩分多鐘太久，希望縮短，不過出席的市政府官員都沒有同意。

展祥雲表示，廢棄物堆積問題因為大陸工程認為很多不是他們拆除地上物留下的，沒有義務清理，最後各方同意查清楚地主，看地主是誰再要求地主清理。不過垃圾堆積處地主是市府或軍方、私有地到現在還是搞不清楚，至於路口標示不清，經常出現救護車找不到路狀況等問題，都沒有結論。