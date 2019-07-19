親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高雄清淤完照樣淹 路上驚見人孔蓋噴泉

1加1大於2！賴祥蔚：這個組合比蔡英文、韓國瑜還要強

偶戲風靡大馬 陳錫煌紅盒子亮相喬治市藝術節

2019-07-19 16:15中央社 台北19日電

台北市文化局馬來西亞喬治市藝術節合作，將播放布袋戲大師陳錫煌的偶戲人生紀錄片「紅盒子」，台北木偶劇團演出經典「孫悟空大鬧水晶宮」、「寶蓮燈」並舉辦工作坊。

東南亞深具影響力的「2019喬治市藝術節」，今年以台北市文化局為主策劃「島嶼島」（Isle to Isle），而馬來西亞檳城是華人最多的城市，不只台語也通，布袋戲也深受歡迎。

文化局特別以「布袋戲」為主題，邀請88歲布袋戲大師陳錫煌及台灣紀錄片導演楊力州，在藝術節播映歷時十年拍攝的紀錄片「紅盒子」。

陳錫煌是台灣唯一獲得文化部「重要傳統藝術布袋戲類保存者」、「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者」兩項國家肯定頭銜的傳統布袋戲藝師。「紅盒子」記錄陳錫煌與布袋戲的情緣，更傳達保存及傳承傳統技藝的重要性。

文化局也邀請台北木偶劇團帶來經典演出「孫悟空大鬧水晶宮」及「寶蓮燈」並舉辦工作坊。文化局表示，台北木偶劇團擅長將難懂的文言台詞轉化為淺顯易懂的對白，並取傳統精華編成現代劇情，讓檳城體會台灣多元精深的布袋戲文化。

台北市2011年與馬來西亞喬治市締結友好城市，喬治市已被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，喬治市藝術節是馬來西亞檳城每年夏天的藝術盛事，以文化、藝術、物質文化遺產與社區活動多種面向呈現，被譽為東南亞最具影響力的大型藝術活動之一。

布袋戲馬來西亞文化局
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

嘉榮一個月內發生2起群聚感染 衛生局加強稽查

2019-07-19 17:12

趕搭勇媽快速觀光列車 耐斯王子強棒出擊

2019-07-19 16:34

影／台南鐵路地下化造成亞航社區出入困難 協調無解

2019-07-19 16:29

嘉市30家高齡友善藥局 服務升級加三項

2019-07-19 13:15

台南為六都屋齡老化第2高 老屋健檢執行率6％

2019-07-19 12:02

偏鄉小舞王舞后參加爭霸賽 推手是嘉縣美女議員夫婦

2019-07-19 11:34

台南警局長明升暗降？ 議員質疑政治黑手介入警政人事

2019-07-19 11:06

上午換好書下午玩桌遊 台南永康圖書館提供不同體驗

2019-07-19 09:52

跳入近滿水位仁義潭 男帶泳圈捕魚遭消防隊員拖上岸

2019-07-19 09:51

揭書店生態 黃敏惠當一日物流員

2019-07-18 23:45

颱風亂旅程 布澎客輪提早開 回程4艘逾千人返台

2019-07-18 23:43

水質驟變魚蝦難養 養殖業叫苦

2019-07-18 23:41

上任200天 張麗善：打造安全幸福大縣

2019-07-18 23:38

防假貨砸招牌 麻豆文旦力推產地團體商標

2019-07-18 23:21

二寮曙光雲海音樂會 因颱風順延一周

2019-07-18 19:33

全球咖啡產值3兆 國際咖啡感官論壇登場搶攻國際市場

2019-07-18 19:18

反彈大！農業循環資源利用研究中心 台南4址市府否決

2019-07-18 18:45

驚艷！麻豆文旦果園綠油油 「雜草」生長果實更甜

2019-07-18 18:16

丹娜絲颱風影響 嘉市兒童藝術節延期

2019-07-18 16:56

貨出去拚商機！嘉義縣政府組團前進香港拓展農特產外銷

2019-07-18 15:30

嘉義兒童藝術節來了 7層樓高熱氣球限量體驗

2019-07-18 14:45

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

就職200日 張麗善：將雲林打造成為安全幸福大縣

2019-07-18 14:22

麻豆青農捐文旦義賣 助創世防火門計畫

2019-07-18 12:28

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

高雄下大雨 市府鳳山行政中心前淹水半輪胎

2019-07-19 16:16

下水道清淤1年抵過去3年 韓國瑜：這是我們的良心

2019-07-19 09:54

高雄鳥松神農路遇大雨還是淹水 驚現人孔蓋噴泉

2019-07-19 16:41

人瑞禮送涼被 長者：難道我過去100年都沒被子蓋？

2019-07-19 12:48

反彈大！農業循環資源利用研究中心 台南4址市府否決

2019-07-18 18:45

商場強人改當有機果農 種夏雪芒果開創新藍海

2019-07-19 07:31

減輕「無殼蝸牛」、新婚家庭負擔 彰化租金補貼放寬

2019-07-19 12:52

台南警局長明升暗降？ 議員質疑政治黑手介入警政人事

2019-07-19 11:06

清淤拚市政 韓國瑜：下一步全市18萬盞路燈智能化

2019-07-19 15:34

砸9億改建花蓮火車站將完工 舊站體化身自行車補給站

2019-07-19 12:06

獨／北市百歲人瑞生日禮縮水 挨批「窮也不要窮老人」

2019-07-19 12:39

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

北市280公車脫班11天 有人苦等近1小時

2019-07-19 00:31

北市人瑞禮縮水 議員：太扯了！台北市沒這麼窮

2019-07-19 12:54

南投9家觀光工廠結盟 大家集中資源打團體戰

2019-07-18 18:16

驚艷！麻豆文旦果園綠油油 「雜草」生長果實更甜

2019-07-18 18:16

影／哇！遺址文物搬動1件變20件 苗栗改善典藏空間

2019-07-18 20:33

楊鎮浯首次出訪星馬僑社 老邁僑領機場相迎讓他很感動

2019-07-18 19:29

內湖停車場動土典禮 柯文哲親自主持

2019-07-19 15:45

銀髮族假牙補助超熱門 台中不到1周近700人申請

2019-07-19 09:27

桃捷綠線主線工程 全數發包 拚115年完工

2019-07-18 22:50

颱風惹禍 南寮大道變沙道 竹市府封道清沙

2019-07-18 22:58

【即時短評】老人是柯文哲心中「最軟」的一塊？

2019-07-19 13:01

假牙補助太受歡迎 中市再推2500名額

2019-07-18 23:11

跳入近滿水位仁義潭 男帶泳圈捕魚遭消防隊員拖上岸

2019-07-19 09:51

新北輕旅行首選 坪林打造獨角仙生態樂園

2019-07-19 07:28

此生必去…東大圖書館 全球卓越建設首獎

2019-07-18 23:20

影／台南三爺溪兩側大雨必淹災情慘 市府宣誓整治

2019-07-19 14:30

安定力量批黃國昌政客、做民粹 時力：回頭是岸

2019-07-19 14:36

影／受低壓雲帶影響 高雄市區豪雨淹水

2019-07-19 16:59

漁電共生推動受阻 台鹽綠能推懶人包宣傳手冊澄清疑慮

2019-07-18 17:23

砍了敬老金 柯文哲老福政策在這裡

2019-07-19 13:04

全球咖啡產值3兆 國際咖啡感官論壇登場搶攻國際市場

2019-07-18 19:18

總投資43億 埔里赤崁頂遊樂區開發案准了

2019-07-18 23:19

u故事／老兵凋零 紅極一時紅包場漸熄燈

2019-07-19 14:40

影／雷雨來襲！屏東閃電打雷不斷 網友：索爾發威？

2019-07-19 17:01

台日兩地鐵道館攜手秀館藏 交流百年鐵道技術

2019-07-19 07:30

高雄登革熱再添一例 與前一確診個案為父女

2019-07-18 18:50

接地氣！苗縣召開青年事務委員會 青年共商創新苗栗

2019-07-18 20:19

八八災後返鄉 他種下千棵林木

2019-07-18 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top