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秋行軍蟲現蹤 台南市體育處：不影響U12賽事

2019-07-19 16:03中央社 台南19日電

U-12世界盃棒球錦標賽26日台南開打，少棒主球場卻發現秋行軍蟲，台南市政府和台南農改場今天噴藥防治，體育處代理處長林谷達表示，球場即使有秋行軍蟲，也不會影響賽事。

台南市政府農業局農務科長蘇信姿今天告訴中央社記者，台南市政府工務局17日修整少棒主球場草皮時，發現3種不同蟲體，隨後送往行政院農業委員會台南區農業改良場，台南農改場昨天證實這3隻蟲體，分別是秋行軍蟲、斜紋夜蛾及分秘夜蛾。

台南市政府安南區公所及台南農改場昨天下午派員調查球場遭受秋行軍蟲危害情形，且釐清球場周圍高風險主作物受害狀況；蘇信姿表示，當前只有工務局17日發現的1隻秋行軍蟲，球場外圍一處約0.3公頃面積的玉米田，未發現秋行軍蟲的行蹤。

目前遭秋行軍蟲危害的球場將劃設0.38公頃的管制區，並懸掛警告牌。市府農業局今天再會同安南區公所及台南農改場到球場噴藥防治，並懸掛費洛蒙誘蟲器，施藥後7天再調查，若未發現秋行軍蟲，就解除列管。

蘇信姿說，秋行軍蟲躲在草皮中，草皮被人踩在腳底下，人一踩，秋行軍就被踩死了，秋行軍蟲不會干擾到賽事。

林谷達表示，人又不是草，秋行軍蟲也不是登革熱，對人體沒有傳染性及危害，即使少棒球場還有秋行軍蟲，也不會影響賽事，何況目前只發現1隻秋行軍蟲。

連續3屆在台南市舉辦的世界棒壘球聯盟（WBSC）U-12世界盃棒球錦標賽，26日開打，今年出賽的國家隊，包括中華台北、古巴、南非、日本、捷克、斐濟、美國、澳洲、墨西哥、委內瑞拉、義大利、韓國。

今年賽事安排在新建的安南區亞太國際棒球訓練中心少棒主球場及善化棒球場舉行，開幕戰在26日晚上6時30分，由中華台北對上古巴。

秋行軍蟲農改場古巴
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