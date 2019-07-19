影／台南三爺溪兩側大雨必淹災情慘 市府宣誓整治

2019-07-19 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市三爺溪只要下大雨就水患， 造成沿線仁德永康一帶無數廠商與住家淹水，台南市爭取多年獲得中央補助，土庫抽水站完成、三爺溪堤岸也加高，有助減少水患損失，但因為三爺溪瓶頸，萬代橋橋墩還為改建，遇到洪水還是可能氾濫。 市長黃偉哲今天勘察整治工程，強調會盡力做。

市長黃偉哲說，一般建設通常最後「痛苦會過去、美麗會留下」，他很感慨治水工作卻常是「美麗會忘記、痛苦會留下」，因為即使你一直在改善，有人淹到水，還是會抱怨指責。

黃偉哲說，民眾希望能夠「零淹水」，我們也只能盡量做， 希望能夠讓仁德、永康一帶低窪地區，不要再像過去那樣，一下大雨就淹水，就要急著搬機械、搬家具、堆沙包。

黃偉哲表示，101年5月20暴雨造成淹水面積達1576公頃、107年217公頃，去年823豪雨、1小時降雨比前者更大，顯示這幾年來各項整治及應急工程已有初步整治成效，外水溢淹情形獲得改善，但因整體治理工程尚未完成，尤其是內水整治，仍有212公頃淹水區域，且部分在人口密集區及交通要道，需要進一步進行整治。

黃偉哲說，市府後續仍規劃多項三爺溪排水整治工程如萬代橋改建、歸仁高鐵分流，易淹水面積會大幅降低，市府團隊的努力，將讓該地區民眾逐步脫離長年淹水的痛苦。

多年來大雨必淹水的仁德工業區廠商協進會理事長梁金生表示，很多廠商一直不清楚改善進度，一直問「政府說了做了那麼久，為什麼還是會淹水？」 其實因為三爺溪的瓶頸萬代橋還沒有整治，只要雨大還是會很快就淹水，但淹水程度持續降低，水退的越來越快，政府做的百姓看在眼裡，這是功德一件。

三爺溪排水幹線全長約公里，集水面積約63平方公里，是二仁溪河口段主要支流，由於集水區範圍都市化程度高，區域排水路坡降平緩及受限兩岸土地開發，通水斷面不足，一旁仁德工業區與周遭住戶大雨或颱風來襲時，經常淹水成災。