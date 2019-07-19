嘉市30家高齡友善藥局 服務升級加三項

2019-07-19 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市高齡友善藥局服務升級，藥師現場吸入器衛教。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook 為因應嘉義市老年人口逐年增加，提供年長者安全、專業、友善的用藥環境，嘉義市政府長期堆動高齡友善藥局，藥師提供量血壓、藥袋大字體等5大服務，今年再增加吸入器衛教、廢棄藥物處理和適時轉介失能者接受長照評估等3項服務，讓社區藥局提供的藥事服務共更貼心、更全面。

藥師透露，曾有痛風患者看到藥品包裝上的名稱，誤把降尿酸藥當作止痛藥，又或是孕婦生產過後看中西醫，西醫開子宮收縮藥劑，中醫開生化湯，兩者如果同時使用後果不堪設想，所幸及時發現，糾正用藥觀念。

嘉義市高齡友善藥局從101年起提供免費錠劑剝半、放大鏡使用、藥袋大字體和免費藥品諮詢服務。藉由使用老花眼鏡、放大鏡與放大字體的藥袋，長輩更能看清楚藥袋上的資訊，也有免費的血壓量測服務，民眾量測血壓後藥師可以提供專業諮詢服務，建立慢性病諮詢衛教良好支持性環境。

嘉義市長黃敏惠表示，高齡友善藥局隨著社會變遷、醫療科技進步、藥物新劑型開發，民眾用藥變得多元、更複雜，衛生局與嘉義市藥師公會再度攜手合作，保留原本提供的服務項目，再增加3項服務。

嘉義市藥師公會指出新增3項服務為，民眾吸入器衛教及使用檢視，目的是銜接醫院的治療，每個月再檢視一次民眾是否能正確使用這些吸入器，及時導正錯誤及不當的使用；廢棄藥物處理與服藥順從性評估，找出民眾不願用藥，或錯誤用藥的問題點，再提供適當的衛教或輔助器具，增加服藥的順從性；再者社區藥局適時的轉介失能有需求的民眾，接受長期照護評估，獲得其可獲得的協助與服務，更能提升民眾及照護者的居家生活品質，因此新增了協助長照個案轉介服務。