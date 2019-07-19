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偏鄉小舞王舞后參加爭霸賽 推手是嘉縣美女議員夫婦

2019-07-19 11:34聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣美女議員兼朴子市姊妹連線協進會理事長黃嫈珺，與夫婿、金牌國標舞老師翁仲德，結合政府「運動愛台灣計畫」，讓偏鄉孩子免費學舞，2年來苦心經營看見成效，在80名學員中有對雙人舞者陳冠任、陳毓昕，下月中將登上民視舞力全開節目「小小舞王舞后爭霸賽」，他們是節目開播以來嘉縣市第一對選手，讓學員、家長及鄉親同感振奮。

陳冠任就讀朴子國中桌球體育班，讀小學是足球校隊，運動細胞很好，學舞曾一度放棄，在奶奶姑姑鼓勵下，重拾信心訓練，入選舞力全開比賽選手，他說「既緊張又興奮」；松梅國小四年級陳毓昕舞台經驗豐富，從小學歌藝，參加許多電視台歌唱比賽，獲獎無數，在校成績名列前茅，文武雙全；鄉親說，他們上電視比賽要組啦啦隊加油；為籌措北上食宿及治裝費，黃嫈珺帶他們到社交場合表演賺盤纏。

「我從孩子身上看到希望！」黃嫈珺說，兩人組合互補又加乘，響應朴子市公所藝術下鄉，他們夫婦將帶孩子明晚6點半在雙溪口石碼宮表演，她說，孩子大都來自偏遠村莊，一路走來從無到有，孩子很爭氣，陳冠任陳毓昕成功拚進舞力全開節目，讓孩子們振奮，他們知道只要努力，機會一定也會降臨他們身上，

明年縣運新增國標舞，111年全民運在嘉縣舉辦，屆時選手要為家鄉爭光，她說，國標舞需要運用全身力量，他們推廣國標舞的拉丁舞系列，包含恰恰，倫巴，捷舞，鬥牛，森巴等5種舞科，學舞讓孩子身形挺直，體態勻稱，培養孩子氣質與自信，參與全國及國際性賽場，開拓視野。

翁仲德說，中南部發展國標拉丁舞比較慢，其實國標舞是藝術兼運動舞蹈，張力十足，熱情奔放，國標拉丁舞在歐美流行數十年，透過舞力全開節目，大家才有概念，學舞的人愈來愈多。

嘉義縣美女議員兼朴子市姊妹連線協進會理事長黃嫈珺，與夫婿、金牌國標舞老師翁仲德，...
嘉義縣美女議員兼朴子市姊妹連線協進會理事長黃嫈珺，與夫婿、金牌國標舞老師翁仲德，結合政府「運動愛台灣計畫」，讓偏鄉孩子免費學國標舞，2年來苦心經營看見成效。圖／黃嫈珺提供
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嘉義縣美女議員兼朴子市姊妹連線協進會理事長黃嫈珺，與夫婿、金牌國標舞老師翁仲德，...
嘉義縣美女議員兼朴子市姊妹連線協進會理事長黃嫈珺，與夫婿、金牌國標舞老師翁仲德，結合政府「運動愛台灣計畫」，讓偏鄉孩子免費學國標舞，2年來苦心經營看見成效。圖／黃嫈珺提供
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朴子市姊妹連線小小舞王舞后陳冠任（左）陳毓昕（右），下月中將登上民視舞力全開節目...
朴子市姊妹連線小小舞王舞后陳冠任（左）陳毓昕（右），下月中將登上民視舞力全開節目「小小舞王舞后爭霸賽」，他們是節目開播以來嘉縣市第一對選手。圖／黃嫈珺提供
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國標舞嘉義
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