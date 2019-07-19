親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

短評╱柯Ｐ「不要臉原子彈」 雨停後何以為繼？

李佳芬農舍會勘 工人朝記者潑水對話「要洗圍牆」

上午換好書下午玩桌遊 台南永康圖書館提供不同體驗

2019-07-19 09:52聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市永康區圖書館今天表示，28日星期天上午9點到12點舉辦好書交換活動，換完書後可參加摸彩，還有機會抽中百元圖書禮券。活動最後一小時，還可捐贈7、8月發票換書，1張換1本。當日下午2點到4點舉辦「桌遊圖書館」活動，現場共有5個桌遊關卡、5位關主把關，贏得勝利的民眾即可獲得「神祕小禮物」。

永康圖書館表示，只要攜帶借閱證，還可以免費換取3本書籍，每人每證限3本，「期待讓愛書民眾滿載而歸」。

承辦人員說，永康好書交換活動有意參加民眾可先於7月26日前，帶著想交換的書籍到圖書館流通櫃檯換取集點卡並蓋章，預計會有超過千名的民眾前來換書。

「桌遊圖書館」活動輒需事在7月27日前持借閱證至流通櫃檯報名，限額80人，如未額滿則開放現場報名。

區長張睿民表示，圖書館已從過去的「藏書室」概念，演變成提供多元知識的資訊中心，這次藉由教育部的多元閱讀推廣計畫，讓民眾進館交換書籍、體驗親子桌遊，感受圖書館不同以往的另一面，讓兒童和青少年朋友從小就喜愛進圖書館看書、參加活動，結合學習與休閒，成為家與學校以外最佳的第三生活空間。

有關「好書交換」與「桌遊圖書館」活動詳情，可查看永康區公所全球資訊網及永康區圖書館Facebook粉絲專頁。

永康區圖書館好書交換活動，換完書後可參加摸彩。圖/主辦單位提供
永康區圖書館好書交換活動，換完書後可參加摸彩。圖/主辦單位提供
分享

圖書館桌遊
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

反彈大！農業循環資源利用研究中心 台南4址市府否決

2019-07-18 18:45

跳入近滿水位仁義潭 男帶泳圈捕魚遭消防隊員拖上岸

2019-07-19 09:51

揭書店生態 黃敏惠當一日物流員

2019-07-18 23:45

颱風亂旅程 布澎客輪提早開 回程4艘逾千人返台

2019-07-18 23:43

水質驟變魚蝦難養 養殖業叫苦

2019-07-18 23:41

上任200天 張麗善：打造安全幸福大縣

2019-07-18 23:38

防假貨砸招牌 麻豆文旦力推產地團體商標

2019-07-18 23:21

二寮曙光雲海音樂會 因颱風順延一周

2019-07-18 19:33

熱門文章

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 15:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top