上午換好書下午玩桌遊 台南永康圖書館提供不同體驗

2019-07-19 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康區圖書館今天表示，28日星期天上午9點到12點舉辦好書交換活動，換完書後可參加摸彩，還有機會抽中百元圖書禮券。活動最後一小時，還可捐贈7、8月發票換書，1張換1本。當日下午2點到4點舉辦「桌遊圖書館」活動，現場共有5個桌遊關卡、5位關主把關，贏得勝利的民眾即可獲得「神祕小禮物」。

永康圖書館表示，只要攜帶借閱證，還可以免費換取3本書籍，每人每證限3本，「期待讓愛書民眾滿載而歸」。

承辦人員說，永康好書交換活動有意參加民眾可先於7月26日前，帶著想交換的書籍到圖書館流通櫃檯換取集點卡並蓋章，預計會有超過千名的民眾前來換書。

「桌遊圖書館」活動輒需事在7月27日前持借閱證至流通櫃檯報名，限額80人，如未額滿則開放現場報名。

區長張睿民表示，圖書館已從過去的「藏書室」概念，演變成提供多元知識的資訊中心，這次藉由教育部的多元閱讀推廣計畫，讓民眾進館交換書籍、體驗親子桌遊，感受圖書館不同以往的另一面，讓兒童和青少年朋友從小就喜愛進圖書館看書、參加活動，結合學習與休閒，成為家與學校以外最佳的第三生活空間。