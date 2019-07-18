水質驟變魚蝦難養 養殖業叫苦

2019-07-18 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



高溫多雨，嘉義縣沿海養殖魚塭水質驟變，魚蝦生病增多，東石鄉及義竹鄉水產動物疾病檢驗中心，每天有許多漁民拿病魚蝦樣本求助。 圖／家畜防治所提供 分享 facebook

高溫多雨，嘉義縣沿海養殖魚塭水質驟變，魚蝦感染細菌病毒增多，損失1至3成，漁民叫苦，東石及義竹鄉水產動物疾病檢驗中心每天有許多漁民拿病魚蝦樣本求助，最多1天多達4、500件； 因應極端氣候老化缺工，縣府補助漁民購置智能養殖設備升級轉型，首批8戶獲補助。

丹娜絲颱風警報解除，但入夏高溫多雨，沿海常出現暴雨，造成魚塭水質驟變，嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，天氣變化大造成鱸魚、烏魚、台灣鯛及白蝦損失，漁民自行吸收損失，價格平穩，魚蝦因酷熱降雨忽熱忽冷，或投餵飼料過量，易感染細菌或病毒，漁民對病變警覺性高，管控損失。

家畜疾病防治所統計上半年受理病例805件，水質檢驗6718件，以水質不良及細菌性感染為主，降雨影響魚塭水質及魚蝦貝類健康，倒藻、浮頭、死亡案例激增，2個檢驗中心只有2、3名獸醫，但漁民送驗件數很多。

防治所說，天氣轉熱養殖水產因繼發性感染生病會增加，每年3月到7月水質變化較大，氣溫攀高，發生細菌病毒感染機會較大，前陣子較常見弧菌，這陣子常見鏈球菌，病毒以虹彩病毒為多，呼籲漁民發現魚怪怪的，盡快將樣本送驗，找出病因及早治療。

縣府為促進養殖科技化升級，日前公告辦理「智能養殖設備補助計畫」，補助漁民購置智能養殖設備，透過魚塭環境監控及養殖設施自動化控制，因應氣候環境變遷，建立防疫型養殖模式，讓魚塭水土環境維持良好，減少水產物疫病發生。縣長翁章梁核定8名養殖戶示範辦理，每戶最高補助40萬元。