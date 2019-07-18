親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

評／選前最後一波 荒腔走板的警察人事

孤獨死悲劇！按時轉帳繳房租 老翁早已死逾十年成木乃伊

二寮曙光雲海音樂會 因颱風順延一周

2019-07-18 19:33聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

因丹娜絲颱風影響，預計南部會有連續性大雨，為顧及民眾出遊安全，西拉雅風景區管理處在臺南市左鎮區二寮觀日平台舉辦的「就愛撩日出-二寮曙光雲海音樂會」活動順延一周。原訂於7月20日夜間舉辦的觀星教學順延至7月27日，7月21日首場曙光雲海音樂會與曙光市集亦順延至7月28日舉行，請民眾提早做好防颱準備與遊程變更，並注意自身安全，下周末一起來左鎮二寮同樂。

西拉雅風管處表示，7月27日首場觀星教學，將邀請臺南天文協會榮譽理事長周銀王老師指導，透過專業級的天文望遠鏡，窺探時令星象，機會十分難得；7月28日首場為不插電中式音樂會，結合曙光市集，現場將有美味的左鎮特色美食、打卡兌換限量精品美式咖啡，還有很夯的胖卡美食車隊，讓大家吃飽有好精神，於活動後還能繼續到左鎮與鄰近區域繼續遊樂。

為迎接外縣市來的旅客，西拉雅國家風景區管理處也結合旅行社提供一日及二日遊行程，行程涵蓋在地美食、住宿、購物等特色景點，歡迎遊客留宿左鎮，體驗西拉雅文化。大會也限量發放「好康多多卡」，遊客可憑證購買左鎮化石園區優惠票、中興大學新化林場、大坑休閒農場、晨曦山莊／紅瓦厝、趣淘漫旅、556吉荷民宿、南科贊美酒店、老街168民宿、龜丹溫泉等食宿與購物優惠。

活動內容日期如下：

夜間觀星教學： 7/27、8/10、8/17、9/7 ，周六晚間19點30分至21點30分

曙光雲海音樂會：7／28至9/15，每周日清晨4點30分至6點30分

台南二寮曙光雲海及夜間觀星，美不勝收。圖／台南天文協會榮譽理事長周銀王提供
台南二寮曙光雲海及夜間觀星，美不勝收。圖／台南天文協會榮譽理事長周銀王提供
分享

音樂會臺南
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

反彈大！農業循環資源利用研究中心 台南4址市府否決

2019-07-18 18:45

驚艷！麻豆文旦果園綠油油 「雜草」生長果實更甜

2019-07-18 18:16

全球咖啡產值3兆 國際咖啡感官論壇登場搶攻國際市場

2019-07-18 19:18

丹娜絲颱風影響 嘉市兒童藝術節延期

2019-07-18 16:56

貨出去拚商機！嘉義縣政府組團前進香港拓展農特產外銷

2019-07-18 15:30

嘉義兒童藝術節來了 7層樓高熱氣球限量體驗

2019-07-18 14:45

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

就職200日 張麗善：將雲林打造成為安全幸福大縣

2019-07-18 14:22

麻豆青農捐文旦義賣 助創世防火門計畫

2019-07-18 12:28

雙胞胎入公托 省錢、免分頭接送

2019-07-17 23:58

南市北區、中西區 要設公托了

2019-07-17 23:57

嘉市老人健身房 月底前免費體驗

2019-07-17 23:45

廚餘堆肥再利用逾9成 雲縣獲表揚

2019-07-17 23:26

流浪犬繁殖 嘉縣4招控管

2019-07-17 23:25

雲林化製廠風波 彰投竹苗畜禽處理商對策

2019-07-17 22:53

吃麵多收30元冷氣費遭投訴 店家喊冤：有先告知

2019-07-17 19:53

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 15:31

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

桃園捷運綠線地下潛盾工程今聯合簽約9月底、10月開工

2019-07-18 14:20

影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘

2019-07-17 20:41

台15線新竹段路面10年未整修 22日起全面刨除重鋪

2019-07-18 12:32

中市道安影片「尷尬癌」被罵翻 黃健豪：林佳龍要求的

2019-07-18 12:31

綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20

高雄仁武產業園區、高捷岡山路竹延伸線 通過環評

2019-07-17 21:09

颱風後加強清淹水及淤泥 韓國瑜：全市清淤得花上兩年

2019-07-18 15:30

絲瓜還能製成絲瓜帽 許慈良創意讓絲瓜價值更多元

2019-07-18 07:45

颱風丹娜絲陸警解除 花蓮夏日活動恢復

2019-07-17 22:37

台中太平水溝竟被封 里長：颱風來豈不淹大水

2019-07-18 13:30

蝦蛄拍仔肉質像龍蝦價格不到一半 海科館將繁殖

2019-07-17 23:27

台灣大道4座地下道監視器品牌染紅 中市府：一周內全拆

2019-07-18 15:29

高雄市規畫營造光輝十月 雙十節光復節全面迎僑胞

2019-07-18 12:32

竹東第二座特色兒童公園8月即將開放 附近居民期盼不已

2019-07-18 15:37

台東婦人被玻璃碎片割傷 丹娜絲颱風在台首名傷患

2019-07-17 21:02

苗栗三義雙潭四季小旅行 感受漫遊生活

2019-07-18 11:13

南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言

2019-07-17 20:45

選不選立委？黃珊珊：沒人知道明天會有什麼變化

2019-07-18 09:23

影／颱風讓南寮大道變沙道 竹市府設法改善漂沙

2019-07-18 16:58

影／宜蘭童玩節這個館最刺激 每天排隊遊客大爆場

2019-07-18 07:49

打狗夜市違法營業　挑戰韓市長公權力

2019-07-18 12:05

防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28

丹娜絲陸警解除 花蓮紅面鴨FUN暑假20日恢復演出

2019-07-17 21:51

影／得來不易的美麗 宜蘭市在美國與洛克維市締盟

2019-07-18 14:23

影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底

2019-07-17 15:37

國民黨全國青工總會長將改選 地方喊要廣納青年入黨

2019-07-18 15:32

新竹縣府將調整計畫 台知園區縮減近50公頃

2019-07-17 21:29

大巨蛋擬施作兩樓外牆 北市府減量方案棄守？

2019-07-17 23:47

海科館兩棲爬蟲大明星見面會 爬蟲走秀周末登場

2019-07-18 15:50

台中綠空廊道首期先用為快 土堤爭議再起

2019-07-17 22:47

好望角推電動單車 邀你飽覽慢魚海岸

2019-07-17 23:39

雲林化製廠風波 彰投竹苗畜禽處理商對策

2019-07-17 22:53

苗140縣道 6天3起石虎路殺 推測可能是1家3口接連喪命

2019-07-17 23:27

新北立委第4選區 藍營雙陳爭提名 今明協調

2019-07-17 23:45

反彈大！農業循環資源利用研究中心 台南4址市府否決

2019-07-18 18:45

立委選舉／台中五選區 選將促綠做民調

2019-07-17 23:40

颱風環流影響 中市臭氧濃度上升空品不良

2019-07-17 22:20

驚艷！麻豆文旦果園綠油油 「雜草」生長果實更甜

2019-07-18 18:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top