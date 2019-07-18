二寮曙光雲海音樂會 因颱風順延一周

2019-07-18 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



因丹娜絲颱風影響，預計南部會有連續性大雨，為顧及民眾出遊安全，西拉雅風景區管理處在臺南市左鎮區二寮觀日平台舉辦的「就愛撩日出-二寮曙光雲海音樂會」活動順延一周。原訂於7月20日夜間舉辦的觀星教學順延至7月27日，7月21日首場曙光雲海音樂會與曙光市集亦順延至7月28日舉行，請民眾提早做好防颱準備與遊程變更，並注意自身安全，下周末一起來左鎮二寮同樂。

西拉雅風管處表示，7月27日首場觀星教學，將邀請臺南天文協會榮譽理事長周銀王老師指導，透過專業級的天文望遠鏡，窺探時令星象，機會十分難得；7月28日首場為不插電中式音樂會，結合曙光市集，現場將有美味的左鎮特色美食、打卡兌換限量精品美式咖啡，還有很夯的胖卡美食車隊，讓大家吃飽有好精神，於活動後還能繼續到左鎮與鄰近區域繼續遊樂。

為迎接外縣市來的旅客，西拉雅國家風景區管理處也結合旅行社提供一日及二日遊行程，行程涵蓋在地美食、住宿、購物等特色景點，歡迎遊客留宿左鎮，體驗西拉雅文化。大會也限量發放「好康多多卡」，遊客可憑證購買左鎮化石園區優惠票、中興大學新化林場、大坑休閒農場、晨曦山莊／紅瓦厝、趣淘漫旅、556吉荷民宿、南科贊美酒店、老街168民宿、龜丹溫泉等食宿與購物優惠。

活動內容日期如下：

夜間觀星教學： 7/27、8/10、8/17、9/7 ，周六晚間19點30分至21點30分