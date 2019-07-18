全球咖啡產值3兆 國際咖啡感官論壇登場搶攻國際市場

2019-07-18 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



世界精品咖啡協會（Specialty Coffee Assocation，SCA）與正瀚生技合作，今天舉辦國際咖啡感官論壇，共有亞洲200名咖啡專業人士與會，由全球頂尖咖啡感官權威專家討論。有台灣咖啡王子美名的方正倫說，全球咖啡產值高達千億美元，台灣產能少，但希望在品質和技術上提升，研發出台灣特色的咖啡鬥，行銷到各國栽培，才能讓台灣咖啡佔有一席之地。

「感官論壇」為咖啡科學界年度盛事，各國競相爭取主辦權，正瀚咖啡研究中心COFFEELAND以獲得SCA認證、全亞洲規格最高的咖啡專業研究中心，以及長期在咖啡領域的學術累積，獲得本屆「感官論壇」主辦權，吸引來自亞洲各國超過150位咖啡專業人士報名。

咖啡是全球貿易量最大的農產品，根據Business Insider 研究，全球咖啡產值超過千億美元、約當新台幣3兆元。據統計，台灣2018年咖啡消費市場約有700億元規模，全台約有2000多家咖啡店，平均每人每年消費122杯咖啡，台灣咖啡市場包括從業人口、創業人口及消費人口都持續成長。

今天論壇由SCA首席研發長 Peter Giuliano領軍。 SCA為非營利性組織，從咖啡生產製造、咖啡風味定義，到專業咖啡師培育，是全球咖啡產業最具權威的認證機構；相關學術與專業知識發表，也帶領全球咖啡市場新風潮。

美國精品咖啡協會和咖啡品質創始人泰德林格也到場，泰德·林格撰寫的「咖啡杯測師手冊」(The Coffee Cupper’s Handbook)，和「咖啡萃取手冊」(The Coffee Brewing Handbook)，是咖啡職人和設計咖啡館必備寶物。

泰德林格說，台灣是個海島從氣候環境來說，咖啡風味會不一樣，但他品嘗台灣咖啡後相當驚艷，與其他國家咖啡明顯區隔，這對發展台灣咖啡很有幫助。

方政倫在國際咖啡豆競賽屢次得獎，他和2014年世界盃咖啡杯測師冠軍劉邦宇也是這次學員。方正倫說，台灣的咖啡產能不大，但靠著品質和技術提升，培育出台灣特有咖啡，並移植到其他國家栽培，才能在全球咖啡佔有一席之地。