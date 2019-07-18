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全球咖啡產值3兆 國際咖啡感官論壇登場搶攻國際市場

2019-07-18 19:18聯合報 記者江良誠╱即時報導

世界精品咖啡協會（Specialty Coffee Assocation，SCA）與正瀚生技合作，今天舉辦國際咖啡感官論壇，共有亞洲200名咖啡專業人士與會，由全球頂尖咖啡感官權威專家討論。有台灣咖啡王子美名的方正倫說，全球咖啡產值高達千億美元，台灣產能少，但希望在品質和技術上提升，研發出台灣特色的咖啡鬥，行銷到各國栽培，才能讓台灣咖啡佔有一席之地。

「感官論壇」為咖啡科學界年度盛事，各國競相爭取主辦權，正瀚咖啡研究中心COFFEELAND以獲得SCA認證、全亞洲規格最高的咖啡專業研究中心，以及長期在咖啡領域的學術累積，獲得本屆「感官論壇」主辦權，吸引來自亞洲各國超過150位咖啡專業人士報名。

咖啡是全球貿易量最大的農產品，根據Business Insider 研究，全球咖啡產值超過千億美元、約當新台幣3兆元。據統計，台灣2018年咖啡消費市場約有700億元規模，全台約有2000多家咖啡店，平均每人每年消費122杯咖啡，台灣咖啡市場包括從業人口、創業人口及消費人口都持續成長。

今天論壇由SCA首席研發長 Peter Giuliano領軍。 SCA為非營利性組織，從咖啡生產製造、咖啡風味定義，到專業咖啡師培育，是全球咖啡產業最具權威的認證機構；相關學術與專業知識發表，也帶領全球咖啡市場新風潮。

美國精品咖啡協會和咖啡品質創始人泰德林格也到場，泰德·林格撰寫的「咖啡杯測師手冊」(The Coffee Cupper’s Handbook)，和「咖啡萃取手冊」(The Coffee Brewing Handbook)，是咖啡職人和設計咖啡館必備寶物。

泰德林格說，台灣是個海島從氣候環境來說，咖啡風味會不一樣，但他品嘗台灣咖啡後相當驚艷，與其他國家咖啡明顯區隔，這對發展台灣咖啡很有幫助。

方政倫在國際咖啡豆競賽屢次得獎，他和2014年世界盃咖啡杯測師冠軍劉邦宇也是這次學員。方正倫說，台灣的咖啡產能不大，但靠著品質和技術提升，培育出台灣特有咖啡，並移植到其他國家栽培，才能在全球咖啡佔有一席之地。

正瀚生技董事長吳正邦說，根據研究全球咖啡產值高達三兆台幣，但全世界咖啡樹種植地理環境、微生物系統不盡相同，產出的咖啡豆內含物不同，影響生豆風味前驅物，也決定了咖啡價格。正瀚咖啡研究中心提供專業課程和SCA認證，提供專業人員研習、進修和考照。也根據大數據，研究咖啡種植、後製和沖泡等數據分析，希望提升台灣咖啡豆生產質量，為國際間奠定台灣咖啡品牌。

美國精品咖啡協會和咖啡品質創始人泰德林格肯定台灣咖啡很有特色。記者江良誠／攝影
美國精品咖啡協會和咖啡品質創始人泰德林格肯定台灣咖啡很有特色。記者江良誠／攝影
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正瀚咖啡研究中心COFFEELAND以獲得SCA認證、全亞洲規格最高的咖啡專業研...
正瀚咖啡研究中心COFFEELAND以獲得SCA認證、全亞洲規格最高的咖啡專業研究中心，以及長期在咖啡領域的學術累積，獲得本屆「感官論壇」主辦權。記者江良誠／攝影
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正瀚生技董事長吳正邦（中）全球咖啡產值市場龐大，台灣提升咖啡生產質量，能創造台灣...
正瀚生技董事長吳正邦（中）全球咖啡產值市場龐大，台灣提升咖啡生產質量，能創造台灣咖啡品牌價值。
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