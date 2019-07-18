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反彈大！農業循環資源利用研究中心 台南4址市府否決

2019-07-18 18:45聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市轄內畜牧場之畜禽糞便去化問題，農業委員會推動「農業循環資源利用研究中心」，委請台糖公司盤點南市地點，並由農委會和市府評估各土地設置的可行性，台糖盤點的四處地點均遭到民眾反對抗爭，台南市政府今天由副市長許育典召開評估會議，針對台糖原先盤點的四處土地進行討論，因故都列為「保留，不適宜開發」。

市府表示，基於解決畜牧產業問題，將與農委會共同評估柳營區八翁酪農聚落旁一處土地（約0.8公頃）的可行性。

許育典表示：為去化畜牧場畜禽糞問題，設置資源利用中心是政府重要工作，關於選址議題將依照市長黃偉哲指示必須避免造成臭味、作好環境綠美化及避免影響民眾生活，也要傾聽民眾的聲音，謹慎評估相關位址。

今天會議包含農委會、台糖公司、嘉南農田水利會及本府相關局處共同開會討論，為協助本市轄內畜牧場之畜禽糞便去化問題，秉持「零臭味、零汙染、零排放、遠離聚落」之原則共同研議可用土地。

經與會單位共同討論，之前盤點的四處土地：一、六甲區土地因鄰近柳營區德元埤水庫集水區，以致有土地需進行解編及開發前要進行環評問題。二 、白河區土地因距離周邊聚落過近等問題。三、新營區土地周邊鄰近聚落及學校等問題。四、安定區土地因鄰近聚落及台灣歷史博物館等問題。經與會人員充分討論後，上開四處土地建議不列入農業循環資源利用研究中心備用位址。

會議過程建議基於公益性質及靠近畜牧產業聚落，減少運輸成本等考量，評估本市柳營區八翁酪農產業聚落旁的土地做為資源利用中心的可行性。

許育典表示，為產業努力，解決產業的問題及頃聽民意，是台南市政府都相當重視的。市府將會注意相關工作推動的過程中，要尋求創造最佳的公共利益。

台南市副市長許育典今天召開農業循環資源利用研究中心選址會議。圖／ 台南市府提供
台南市副市長許育典今天召開農業循環資源利用研究中心選址會議。圖／ 台南市府提供
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農委會牧場
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