驚艷！麻豆文旦果園綠油油 「雜草」生長果實更甜

2019-07-18 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市長黃偉哲今天前往麻豆柚農林建良果園參觀，了解文旦成長及產銷情況，林建良曾獲麻豆文旦評鑑冠軍，他的果園長滿雜草，他說，10年前返鄉種文旦，果園就採草生栽培，感覺文旦特別好吃。台南區農改場表示，雜草不只能保護水土，也協助果樹生長、提升文旦品質，更形成台南特有的文旦園景觀。

這是台南區農改場大力推廣的農法，柚農以環境友善草生栽培，適當保留園內植被，目前台南地區已有近一半的文旦園採草生栽培。

台南區農改場副研究員張汶肇表示，傳統觀念是認為雜草會消耗土壤肥力，有些老農也擔心不除草給人懶惰的形象。但草生栽培優點很多，像防止雨水沖蝕導致土壤流失，保持溫度濕度的恆溫性，具備調節水分與溫度特性，還能增加土壤有機質含量，美化果園景觀，也提升果園生產力。

張汶肇表示，「草生栽培是一種概念，就是適當保留果園內的地被植物。」有分自然草種和特定草種，農民也要量力而為，因有草就要管理，以前都是用背式除草機，現在政府補助購買農機具，不少農民添購乘坐式割草機，管理果園會更輕鬆。