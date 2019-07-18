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驚艷！麻豆文旦果園綠油油 「雜草」生長果實更甜

2019-07-18 18:16聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市長黃偉哲今天前往麻豆柚農林建良果園參觀，了解文旦成長及產銷情況，林建良曾獲麻豆文旦評鑑冠軍，他的果園長滿雜草，他說，10年前返鄉種文旦，果園就採草生栽培，感覺文旦特別好吃。台南區農改場表示，雜草不只能保護水土，也協助果樹生長、提升文旦品質，更形成台南特有的文旦園景觀。

這是台南區農改場大力推廣的農法，柚農以環境友善草生栽培，適當保留園內植被，目前台南地區已有近一半的文旦園採草生栽培。

台南區農改場副研究員張汶肇表示，傳統觀念是認為雜草會消耗土壤肥力，有些老農也擔心不除草給人懶惰的形象。但草生栽培優點很多，像防止雨水沖蝕導致土壤流失，保持溫度濕度的恆溫性，具備調節水分與溫度特性，還能增加土壤有機質含量，美化果園景觀，也提升果園生產力。

張汶肇表示，「草生栽培是一種概念，就是適當保留果園內的地被植物。」有分自然草種和特定草種，農民也要量力而為，因有草就要管理，以前都是用背式除草機，現在政府補助購買農機具，不少農民添購乘坐式割草機，管理果園會更輕鬆。

麻豆柚農林建良家中三代種文旦，他曾獲103年麻豆文旦評鑑冠軍，105年台南市麻豆文旦特等獎（冠軍），106和107年都是優等獎，林建良見證草生栽培好處，他說，草生栽培可以減少除草時間和次數，像三分地的文旦園，若是傳統除草要花一天半，現在果園留有雜草，只要定期修剪，用乘座式割草機，連太太都可以操作，省時又省工，且重要的是種出來的文旦品質特別好吃。

台南麻豆文旦產區的果園，已有一半採取草生栽培的管理方式，更省工也涵養土壤，果實更...
台南麻豆文旦產區的果園，已有一半採取草生栽培的管理方式，更省工也涵養土壤，果實更甜美。記者吳淑玲／攝影
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台南麻豆文旦產區的果園，採用草生栽培，綠油油一片相當漂亮。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆文旦產區的果園，採用草生栽培，綠油油一片相當漂亮。記者吳淑玲／攝影
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文旦農改場農民
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