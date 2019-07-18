黃敏惠擔任「一日物流員」開箱嘉義市產業

2019-07-18 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市長黃敏惠政見是「百大市場拚經濟」，日前走訪嘉義市產業「智豐圖書」擔任「一日物流員」，穿起公司制服，親自幫忙為書店配書、包裝和送貨等工作，並與創業者對談，深入了解產品與創業理念，「一日物流員」影片今天也已發布在黃敏惠臉書上。

智豐圖書迄今超過30年，已漸交由第二代經理廖威融接棒，智豐圖書與各大出版社合作，配送由南彰化到北台南間書籍，後成立威信圖書，專營叢書，負責純文學、語文學習類叢書，配送至各書店，目前已是南台灣最大的圖書物流商，目前也積極開拓海外市場，在中國大陸有41個經銷店。

影片中，黃敏惠隨著林姓資深員工一同送貨，林說，他到每家書局了解圖書銷售的情況，有什麼需要補的書籍，會做查補書籍和整架等工作。但他也感嘆「現在手機遊戲排擠到閱讀休閒，許多年輕人都不去出租店了....」

黃敏惠也說，很憂慮實體書店一直萎縮，那台灣的出版、印刷要如何轉型？廖威融也說，文化是需要一步步堆積，當沒有這種閱讀環境，學生接觸書籍的狀況越來越少，不是很好現象。

市府說，智豐關係企業兩代的用心經營，大膽引進資訊系統、以大數據分析市場需求，以嘉義為圖書發行文化樞紐中心，放射狀的拓展營運，另外也辦理校園書展，將閱讀帶進校園，這些都與黃敏惠的施政理念核心不謀而合。