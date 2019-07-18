親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新╱京都動畫工作室遭縱火 16死、10人心肺功能停止

輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局17點30分解除海警

住宅補貼政策開跑 嘉義市府22日開放申請

2019-07-18 15:32聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市政府配合內政部營建署「108年度住宅補貼」，將於本月22日起至8月30日止受理民眾申請，今年也首度開放線上申請，市府工務處使用管理科表示，今年度租金補貼以每戶每月最高3000元，自購住宅貸款利息補貼貸款額度最高210萬元，修繕住宅貸款利息補貼貸款額度最高80萬元。

嘉義市工務處使用管理科說， 在租金補貼部分，須年滿20歲或者未滿20歲但已婚，家庭成員均無自有住宅，每人每月平均所得約1.85萬元以下，在自購住宅貸款利息補貼則要，兩年內貸款自購住宅，家庭年所得94萬元以下，每人每月平均所得約4.3萬元以下。

修繕住宅貸款利息補貼，申請人或其配偶、直系親屬，僅持有一戶住宅且使用執照核發逾10年，家庭年所得94萬元以下，每人每月平均所得約4.3萬元以下。嘉義市今年度租金補貼計畫戶數計970戶、自購住宅貸款利息補貼計26戶、修繕住宅貸款利息補貼計12戶。

工務處說，自購住宅貸款利息補貼優惠貸款額度，依購屋地區分為3種級距，台北市最高為250萬元、新北市最高為230萬元、其他直轄市、縣（市）最高為210萬元；修繕住宅貸款利息補貼優惠貸款額度皆為最高80萬元。

市府提醒，欲申請住宅補貼的民眾，可撥打市府諮詢服務專線（05）2254321轉214，（05）2252712。相關資訊可參考市府網站文件公告，或到內政部不動產資訊平台查詢。

嘉義市府今天指出，開放受理民眾申請住宅補貼。照／市府提供
嘉義市府今天指出，開放受理民眾申請住宅補貼。照／市府提供
分享

租金補貼嘉義
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

貨出去拚商機！嘉義縣政府組團前進香港拓展農特產外銷

2019-07-18 15:30

嘉義兒童藝術節來了 7層樓高熱氣球限量體驗

2019-07-18 14:45

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

就職200日 張麗善：將雲林打造成為安全幸福大縣

2019-07-18 14:22

麻豆青農捐文旦義賣 助創世防火門計畫

2019-07-18 12:28

雙胞胎入公托 省錢、免分頭接送

2019-07-17 23:58

南市北區、中西區 要設公托了

2019-07-17 23:57

嘉市老人健身房 月底前免費體驗

2019-07-17 23:45

廚餘堆肥再利用逾9成 雲縣獲表揚

2019-07-17 23:26

流浪犬繁殖 嘉縣4招控管

2019-07-17 23:25

雲林化製廠風波 彰投竹苗畜禽處理商對策

2019-07-17 22:53

吃麵多收30元冷氣費遭投訴 店家喊冤：有先告知

2019-07-17 19:53

縣道164線新街大排第六號橋樑改建 即日起開放雙向通車

2019-07-17 13:08

影／全國第一家「老人健身房」 在嘉義市開幕

2019-07-17 12:57

率先全國禁用廚餘養豬 雲林廚餘回收成績獲中央肯定

2019-07-17 12:57

阿里山父子兼師徒檔製茶真功夫 勇奪全國製茶大賽冠軍

2019-07-17 12:57

台南要有公托了！地點設在北區、中西區

2019-07-17 12:15

長者舞蹈快閃台南高鐵站 成員年紀破千歲

2019-07-17 12:04

台南海岸突現大量垃圾 疑隨海洋潮流漂來

2019-07-17 11:45

台南水萍塭公園7月底啟用 議員質疑「特色公園沒特色」

2019-07-17 11:39

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

吃麵多收30元冷氣費遭投訴 店家喊冤：有先告知

2019-07-17 19:53

影╱颱風來了高雄市長韓國瑜看每雨必淹神農路清淤

2019-07-17 19:01

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘

2019-07-17 20:41

古寧村民要把國家公園趕出去 陳玉珍出面協商

2019-07-17 18:06

中市道安影片「尷尬癌」被罵翻 黃健豪：林佳龍要求的

2019-07-18 12:31

桃園捷運綠線地下潛盾工程今聯合簽約9月底、10月開工

2019-07-18 14:20

台15線新竹段路面10年未整修 22日起全面刨除重鋪

2019-07-18 12:32

高雄仁武產業園區、高捷岡山路竹延伸線 通過環評

2019-07-17 21:09

選前高階警官異動 南市警局長黃宗仁被回鍋副署長

2019-07-18 16:09

絲瓜還能製成絲瓜帽 許慈良創意讓絲瓜價值更多元

2019-07-18 07:45

配天宮正殿石獅原來是古物 城隍遶境南投眼尖民眾發現

2019-07-17 19:09

雲林今天最高溫出現在這 小心熱傷害

2019-07-17 18:10

颱風丹娜絲陸警解除 花蓮夏日活動恢復

2019-07-17 22:37

蝦蛄拍仔肉質像龍蝦價格不到一半 海科館將繁殖

2019-07-17 23:27

綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20

台東婦人被玻璃碎片割傷 丹娜絲颱風在台首名傷患

2019-07-17 21:02

南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言

2019-07-17 20:45

選不選立委？黃珊珊：沒人知道明天會有什麼變化

2019-07-18 09:23

颱風不影響金門 縣長楊鎮浯明日出訪新馬

2019-07-17 18:17

台中太平水溝竟被封 里長：颱風來豈不淹大水

2019-07-18 13:30

基隆市府再奪國家卓越建設大獎 林右昌：5年努力成果

2019-07-17 19:43

高雄市規畫營造光輝十月 雙十節光復節全面迎僑胞

2019-07-18 12:32

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 15:31

員林大排灘地變成香蕉園 彰化縣府趕在颱風來襲前剷除

2019-07-17 18:39

議員籲大智路快打通 盧秀燕：為價購大智慧大樓找解方

2019-07-17 19:09

影／宜蘭童玩節這個館最刺激 每天排隊遊客大爆場

2019-07-18 07:49

打狗夜市違法營業　挑戰韓市長公權力

2019-07-18 12:05

防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28

台灣大道4座地下道監視器品牌染紅 中市府：一周內全拆

2019-07-18 15:29

颱風後加強清淹水及淤泥 韓國瑜：全市清淤得花上兩年

2019-07-18 15:30

丹娜絲陸警解除 花蓮紅面鴨FUN暑假20日恢復演出

2019-07-17 21:51

台知園區審查會場外農民抗議 楊文科：一肩挑起來承擔

2019-07-17 19:07

新竹縣府將調整計畫 台知園區縮減近50公頃

2019-07-17 21:29

苗栗三義雙潭四季小旅行 感受漫遊生活

2019-07-18 11:13

影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底

2019-07-17 15:37

專用停車位卻停滿自行車 身障者：形同虛設、格外諷刺

2019-07-17 18:57

花蓮之光！ 國際賽射下5金4銀1銅 小將今凱旋歸國

2019-07-17 18:52

大巨蛋擬施作兩樓外牆 北市府減量方案棄守？

2019-07-17 23:47

北北基颱風假是否同調 林右昌：視颱風狀況

2019-07-17 17:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top