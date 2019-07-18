住宅補貼政策開跑 嘉義市府22日開放申請

2019-07-18 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市政府配合內政部營建署「108年度住宅補貼」，將於本月22日起至8月30日止受理民眾申請，今年也首度開放線上申請，市府工務處使用管理科表示，今年度租金補貼以每戶每月最高3000元，自購住宅貸款利息補貼貸款額度最高210萬元，修繕住宅貸款利息補貼貸款額度最高80萬元。

嘉義市工務處使用管理科說， 在租金補貼部分，須年滿20歲或者未滿20歲但已婚，家庭成員均無自有住宅，每人每月平均所得約1.85萬元以下，在自購住宅貸款利息補貼則要，兩年內貸款自購住宅，家庭年所得94萬元以下，每人每月平均所得約4.3萬元以下。

修繕住宅貸款利息補貼，申請人或其配偶、直系親屬，僅持有一戶住宅且使用執照核發逾10年，家庭年所得94萬元以下，每人每月平均所得約4.3萬元以下。嘉義市今年度租金補貼計畫戶數計970戶、自購住宅貸款利息補貼計26戶、修繕住宅貸款利息補貼計12戶。

工務處說，自購住宅貸款利息補貼優惠貸款額度，依購屋地區分為3種級距，台北市最高為250萬元、新北市最高為230萬元、其他直轄市、縣（市）最高為210萬元；修繕住宅貸款利息補貼優惠貸款額度皆為最高80萬元。