貨出去拚商機！嘉義縣政府組團前進香港拓展農特產外銷

2019-07-18 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣副縣長吳容輝領軍帶領農業團隊，今天搭機前進香港半島酒店舉辦農特產推介會，安排嘉縣農會及多家企業與香港企業、商會洽談合作，推薦嘉縣優質農特產；見證百仙行、成記欄有限公司及嘉義縣農會，與「3228」有限公司分別舉行農產採購簽約，簽署合作備忘錄。

香港是台灣前5大農產品出口市場，嘉縣擁有得天獨厚地理環境，高品質農產品在市場占有一席之地，縣府團隊拓展農特產市場通路，見證百仙行與成記欄有限公司簽訂農產採購合約，透過成記欄公司銷售體系，每年將向百仙行購買珍珠芭樂、紅心芭樂、小玉西瓜、木瓜及柑橘等水果，訂單金額1年250萬美金。

另嘉縣農會與「3228」有限公司也簽署合作備忘錄，雙方將朝每年採購超過100萬美金以上訂單努力，希望建立長期合作關係，共同為創造雙贏局面。推介會結束，縣府舉辦商機媒合洽談會，安排買家與廠商一對一交流，提供買家對廠商商品進一步了解，商談後續合作。