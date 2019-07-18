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貨出去拚商機！嘉義縣政府組團前進香港拓展農特產外銷

2019-07-18 15:30聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣副縣長吳容輝領軍帶領農業團隊，今天搭機前進香港半島酒店舉辦農特產推介會，安排嘉縣農會及多家企業與香港企業、商會洽談合作，推薦嘉縣優質農特產；見證百仙行、成記欄有限公司及嘉義縣農會，與「3228」有限公司分別舉行農產採購簽約，簽署合作備忘錄。

香港是台灣前5大農產品出口市場，嘉縣擁有得天獨厚地理環境，高品質農產品在市場占有一席之地，縣府團隊拓展農特產市場通路，見證百仙行與成記欄有限公司簽訂農產採購合約，透過成記欄公司銷售體系，每年將向百仙行購買珍珠芭樂、紅心芭樂、小玉西瓜、木瓜及柑橘等水果，訂單金額1年250萬美金。

另嘉縣農會與「3228」有限公司也簽署合作備忘錄，雙方將朝每年採購超過100萬美金以上訂單努力，希望建立長期合作關係，共同為創造雙贏局面。推介會結束，縣府舉辦商機媒合洽談會，安排買家與廠商一對一交流，提供買家對廠商商品進一步了解，商談後續合作。

吳容輝說，農漁業發展是嘉縣經濟命脈，面對生產技術革新及推陳出新多元通路，縣府將協助建立交流與採購平台，將農漁產品推廣世界，農業團隊包括縣農會、太保農會、梅山農會、民雄農會、竹崎農會、中埔農會、溪口農會、阿里山農會、粒粒恩食品股份有限公司及百仙行等10家農會與企業。

嘉義縣副縣長吳容輝領軍帶領農業團隊，今天搭機前進香港半島酒店舉辦農特產推介會，安...
嘉義縣副縣長吳容輝領軍帶領農業團隊，今天搭機前進香港半島酒店舉辦農特產推介會，安排嘉縣農會及多家企業與香港企業、商會洽談合作，推薦嘉縣優質農特產。圖／縣府提供
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嘉義縣副縣長吳容輝(中)領軍帶領農業團隊，搭機前進香港半島酒店舉辦農特產推介會，...
嘉義縣副縣長吳容輝(中)領軍帶領農業團隊，搭機前進香港半島酒店舉辦農特產推介會，見證百仙行、成記欄有限公司及縣農會，與「3228」有限公司分別舉行農產採購簽約，簽署合作備忘錄。圖／縣府提供
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嘉義縣副縣長吳容輝領軍帶領農業團隊，今天搭機前進香港半島酒店舉辦農特產推介會，安...
嘉義縣副縣長吳容輝領軍帶領農業團隊，今天搭機前進香港半島酒店舉辦農特產推介會，安排嘉縣農會及多家企業與香港企業、商會洽談合作，推薦嘉縣優質農特產。圖／縣府提供
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