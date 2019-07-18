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家庭主婦首度就業 化身鐵道文化大使

2019-07-18 14:51中央社 嘉義市18日電

年過半百的家庭主婦李淑靜，子女長大後才首度踏入職場，她透過勞動部多元就業方案擔任阿里山森鐵故事館導覽人員，熱情洋溢的她，熟練的介紹森林鐵道史，儼然鐵道文化大使。

「您知道嗎？夏天時搭乘阿里山小火車上山，途中會經歷春、夏、秋、冬四個季節喔！」在嘉義市森鐵故事館擔任導覽的李淑靜，對阿里山森林鐵道的介紹，很難讓人聯想，半年多前她還是一名從未就業的家庭主婦。

李淑靜是台南人，婚後選擇做一名全職的家庭主婦，在家相夫教子。育有3名子女的她，半百人生幾乎都在台南生活，直到5年前住在嘉義的婆婆生病之後，她為了就近照顧婆婆，才離開台南搬到嘉義。

後來，婆婆因病去世，子女也相繼離家出外求學，李淑靜的生活頓失重心，讓她感到生活沒有依靠，想要找份工作來填補生活的空缺，但是毫無職場經驗的她，真不知要如何以「中高齡失業者」的身分進入職場。

在家人的鼓勵下，李淑靜參加勞動部勞動力發展署的「多元就業開發方案」，由嘉義就業中心推介進入中華民國森鐵世界遺產文教促進協會，在嘉義市北門森鐵故事館擔任觀光導覽及銷售服務員。

李淑靜表示，森鐵協會致力阿里山鐵道文化推廣，爭取阿里山森鐵列入世界文化遺產，她的職責就是將繁複的歷史文化轉為平易近人的內容介紹給大眾。但出身台南的她，對嘉義的歷史原本不熟悉，讓她一開始內心頗有掙扎。

不過，擁有極高學習熱忱的李淑靜，透過每月的教育訓練與實地演練，不僅飛快地吸收嘉義、阿里山林鐵的歷史掌故與文化，甚至下班後還繼續自我進修，如今已儼然成為阿里山鐵道文化大使。

李淑靜表示，導覽人員不能只照稿死背，因為聽眾是活的，導覽也是活的。剛開始時，聽到民眾的問題五花八門，讓她很擔心被考倒，但後來意識到「學無止境」，於是勤奮學習，短短半年就成為故事館不可或缺的導覽人才。

此外，手藝不差的李淑靜，更為故事館開發多種創意飲品與甜點，她以在地小農出產的優質產品，做出好吃又健康的餐飲。她說，每次聽到遊客的讚美，更讓她信心大增，「一切辛苦都值得了」。

阿里山嘉義森鐵
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