就職200日 張麗善：將雲林打造成為安全幸福大縣

2019-07-18 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣政府今天早上舉辦縣長張麗善就職200天記者會，張麗善說，上任以來果決下令禁廚餘養豬、處理六輕氣爆、加碼補助提高生育津貼、推動長青食堂等，未來逐步將雲林打造成為安全幸福大縣。

張麗善表示，感謝200天來縣民對縣府政策的支持與配合，也感謝縣府團隊共同攜手認真打拚，她上任後即面對非洲豬瘟及六輕氣爆的難題，縣府團隊能夠妥適緊急應變。

目前妥善廚餘去化，迄今已將生熟廚餘研發製成6050包有機肥料，總計達121公噸肥料成品，化危機為轉機，六輕氣爆事件也在消防環保等單位的機警應變讓危害降至最低。

在幸福營造方面，從今年起提高本縣生育補助津貼，第一胎補助從8000元提高至1萬元，第二胎以後每胎1萬5000元，搭配幼兒津貼0到2歲一般家庭每個月2500元、準公共化托育補助一般家庭每月6000元。

2到4歲一般家庭每月津貼2500元、非營利幼兒園每月繳費不超過3500元、準公共幼兒園則不超過4500元，5歲幼兒就讀公立幼兒園免學費，另還有祖孫托育補助每個月2000元，就是要減輕養育負擔，讓婦女安心養育下一代。

今年2月25日起提升全縣中小學生營養午餐費至全國平均金額30.9元，費用差額由縣府全面買單；今年暑假開始，全面補助經濟弱勢戶學童寒暑假期間午餐。

也將成立第一所公立雙語教育學校古坑國中小，3名外籍英語教師駐點；另引進9名外籍英語教師及8名英語協同教學助理，配置46所學校提升學生英語能力。

她表示，還有投入7千萬元協助幼兒園環境設備、國校體育設施改善及交通車汰新，也幫崙背、麥寮、二崙三鄉鎮22所學校裝設新風換氣系統。

在水通路平安全上，縣管也投入6千萬元疏濬河道、清淤；今、明年也將耗資8億3700萬元進行56條道路改善專案工程；為照顧農民，縣府年負擔經費約2400多萬元，全額補助農民職業災害保險費。

農產品的產銷履歷認證上核發禽畜場履歷驗證37場，蔬果雜糧的部分產銷履歷認證戶數達283戶，面積2964公頃，並陸續打開大陸、東南亞、澳洲等市場通路。

另外，也開辦失能老人親屬照顧津貼，無全時工作者7月起每月可依「雲林縣失能老人親屬照顧津貼發給」申請3000元照顧津貼，在家庭托顧服務據點全縣21處，長青食堂到目前也成長到92處。