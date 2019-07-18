高溫多雨魚蝦難養 病毒細菌病變多 養殖業叫苦

2019-07-18 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



丹娜絲陸上颱風警報解除，但入夏至今，天氣高溫多雨，嘉義縣沿海常出現暴雨，造成養殖魚塭水質驟變，池中魚蝦很容易感染細菌或病毒生病。

嘉義縣家畜疾病防治所設在東石鄉及義竹鄉的2個水產動物疾病檢驗中心，每天有許多養殖漁民拿病魚蝦樣本求助，曾遇到暴雨過後，一天多達4、500件樣本送來，還有養殖大戶一次就送來20個樣本。

嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，這波天氣變化造成的養殖魚蝦損失約1至3成，集中在鱸魚、烏魚、台灣鯛及白蝦，漁民雖損失，但魚蝦價格穩定，魚蝦因天氣變化大，出大太陽或降雨忽熱忽冷天氣，易感染細菌或病毒，或投餵飼料過量也容易造成病變，漁民對魚蝦病變警覺性高，飼養技術不斷提高，管控損失。

家畜疾病防治所統計至6月底，受理病例共計805件，水質檢驗件數6718件，其中以水質不良及細菌性感染為主。6月底7月初又受有幾波間歇性降雨，嚴重影響魚塭水質參數及魚蝦貝類健康，倒藻、浮頭、死亡案例激增。

2個檢驗中心只有2、3名獸醫輪值，但收件幫漁民檢驗數量很多，甚至有雲林及台南漁民，要求協助。一般而言，天氣轉熱後養殖水產因繼發性感染而生病情況會增加，每年3月底到7月，因水質變化較大，氣溫攀高，發生細菌病毒感染的機會比較大，前陣子較常見的是弧菌，這陣子則常見鏈球菌，至於病毒則以虹彩病毒為多。