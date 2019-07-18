嘉義兒童藝術節周末登場 7層樓高熱氣球限量抽獎體驗

2019-07-18 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



2019嘉義兒童藝術嘉年華本周末20日、21日在嘉義製材所登場，今年共5大主題，首次登場的「璀璨熱氣球」，會透過摸彩抽獎，2天共抽出160人，體驗高達7層樓的熱氣球，希望讓民眾度過愉快的周末假期。

嘉義市長黃敏惠等人為2019兒童藝術嘉年華活動暖身，現場體驗周末活動中闖關用的古早童玩，黃敏惠展現童心，重溫方塊酥沙包、彈珠台、響鈴陀螺等兒時樂趣，直呼「很好玩」。

黃敏惠說，吸引5萬多名小朋友的科學168才剛落幕，緊接著這個周末，兒童藝術嘉年華又要登場，市府安排一連串活動，希望讓孩子在暑假期間能有多元充實、快樂探索的新體驗。

兒童藝術嘉年華是嘉義市專為孩童舉辦的藝術盛事，除了有「璀璨熱氣球」，還有「藝起SHOW TIME」、「全家總動員闖關活動」、「文創市集」、「彩繪種子DIY」等5大主題。

文化局指出，現場除文創市集，也規畫親子互動闖關與才藝體驗活動，將早期童玩與遊戲結合，如方塊酥沙包、快要失傳的手工陀螺等，讓小朋友在參與互動中，了解父母童年的玩具。