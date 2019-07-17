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輕颱丹娜絲來襲 預估這兩天影響最劇

雲林今天最高溫出現在這 小心熱傷害

2019-07-17 18:10聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

丹娜絲颱風外圍環流沉降影響，各地氣溫今天普遍飆高，雲林縣今天最高溫出現在斗南鎮，在下午2點半左右，雲林分場測站測到36.7度的高溫，其餘鄉鎮下午氣溫約在33至35度左右。

中央氣象局今天發布高溫警報，雲林與台中、嘉義、台東、花蓮等地為黃色燈號，位於斗南鎮的測站在下午溫度持續飆升，最高溫出現在下午2時30分左右，溫度高達36.7度，雲林縣政府呼籲民眾外出活動要多補充水分，慎防熱傷害。

受丹娜絲颱風外圍環流沉降影響，各地氣溫今天普遍飆高，雲林縣今天最高溫出現在斗南鎮...
受丹娜絲颱風外圍環流沉降影響，各地氣溫今天普遍飆高，雲林縣今天最高溫出現在斗南鎮，在下午2時30分左右雲林分場測站測到36.7度的高溫，其餘鄉鎮下午氣溫約在33至35度左右。記者陳雅玲／翻攝
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高溫丹娜絲颱風氣象局
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