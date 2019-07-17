雲林今天最高溫出現在這 小心熱傷害

2019-07-17 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



受丹娜絲颱風外圍環流沉降影響，各地氣溫今天普遍飆高，雲林縣今天最高溫出現在斗南鎮，在下午2點半左右，雲林分場測站測到36.7度的高溫，其餘鄉鎮下午氣溫約在33至35度左右。