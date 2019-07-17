雲林今天最高溫出現在這 小心熱傷害

相關新聞
雲林縣未在颱風警戒範圍 晚上10時宣布是否停班課2019-07-17 17:47
縣道164線新街大排第六號橋樑改建 即日起開放雙向通車2019-07-17 13:08
影／全國第一家「老人健身房」 在嘉義市開幕2019-07-17 12:57
率先全國禁用廚餘養豬 雲林廚餘回收成績獲中央肯定2019-07-17 12:57
阿里山父子兼師徒檔製茶真功夫 勇奪全國製茶大賽冠軍2019-07-17 12:57
台南要有公托了！地點設在北區、中西區2019-07-17 12:15
長者舞蹈快閃台南高鐵站 成員年紀破千歲2019-07-17 12:04
台南海岸突現大量垃圾 疑隨海洋潮流漂來2019-07-17 11:45
台南水萍塭公園7月底啟用 議員質疑「特色公園沒特色」2019-07-17 11:39
防止流浪犬傷人 嘉義縣成立精準捕捉專線加強稽查棄養2019-07-17 10:41
役男公益不落人後 台北市「小平頭表演團」 臥虎藏龍2019-07-17 08:16
南市長榮地下道將封 居民憂交通打結2019-07-16 23:51
台南後火車站機車格一位難求 出租業者搶停？2019-07-16 23:51
嘉市鐵路高架化計畫 臨時軌2標動土2019-07-16 23:50
前鎮代自費修路 身後戶頭剩2千2019-07-16 23:48
拚外銷！澳洲吃得到雲林米2019-07-16 23:48
公主布袋遊艇港 新風貌剪綵開幕2019-07-16 23:44
中科院航太研發基地落腳嘉義縣 翁章梁帶隊參觀學習2019-07-16 21:59
108課綱首場座談雲林登場 4334高中職生適用新課綱2019-07-16 18:01
想到在殯儀館上課就不敢酒駕！ 累犯談感受「超震撼」2019-07-16 17:57
「喝酒前想想家人」嘉市監理站道安講習 在殯儀館上課2019-07-16 17:52
因應丹娜絲颱風 台南市水利局啟動防汛超前部署2019-07-16 17:16
鐵路高架化臨時軌工程動土 黃敏惠：打造西部新都心2019-07-16 16:52
嘉義縣廚餘再利用績效評比全國特優 背後全靠這昆蟲2019-07-16 15:47
左鎮芒果配椪餅好滋味 農業局長提醒看見黑點勿驚慌2019-07-16 15:43
台南長榮地下道將封閉1年 居民憂交通黑暗期2019-07-16 14:49
影／太興飛瀑媲美九寨溝 缺廁所遊客內急煞風景2019-07-16 13:58
嘉義布袋前代表生前急公好義 自費鋪路身後剩2千元葬禮哀戚2019-07-16 13:17
台大醫院雲林分院像迷宮 開發室內導航患者不怕迷路了2019-07-16 13:14
這個夏令營超清涼！ 親手搓洗愛玉冰涼又好吃2019-07-16 12:36
斗南農會外銷好米到澳洲 200家店鋪買得到雲林米2019-07-16 12:29
不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都2019-05-12 20:00
熱門文章
跑山車友擾安寧 霧台居民霸氣亮刀：這裡不是賽車場2019-07-16 19:30
影／「撈過界」開罰單？頭份、竹南分不清 民眾氣難平2019-07-16 21:02
基隆明午起風雨大 林右昌：停班停課北北基共同決定2019-07-17 15:40
丹娜絲颱風恐撲台 侯友宜出訪提前返台坐鎮2019-07-16 18:27
丹娜絲颱風動態多變 北水局完成加強整備2019-07-16 21:00
台24線遊客亂象多店家淪公廁 業者：體諒但請尊重2019-07-16 20:28
影／全國第一家「老人健身房」 在嘉義市開幕2019-07-17 12:57
花蓮吉安鄉部分街道停電 原來是砂石廠造成2019-07-16 23:00
影╱颱風外圍環流影響高溫 苗縣民看溫度計「天啊！40度」2019-07-17 15:32
中科院航太研發基地落腳嘉義縣 翁章梁帶隊參觀學習2019-07-16 21:59
颱風丹娜絲來勢洶洶 金湖花蛤季活動延期2019-07-16 22:20
中斷至少40年 合興宮炸彈媽恢復步行遶境尋古鄉路2019-07-17 12:12
從獵捕陸蟹轉為貼心保護 坐穩墾丁生態旅遊人氣王2019-07-17 07:47
影／員山紅龍果雙冠制霸 甜王23.7度驚「比甘蔗甜」2019-07-17 07:34
金門醫院也可做化療 癌友不必台金奔波2019-07-17 13:58
萬一掉下來就300萬不見了 宜縣府防颱速拆飛天火車2019-07-17 15:23
夜市美食龍蝦近親「蝦蛄拍仔」 台日合作幼苗培育成功2019-07-17 11:01
基隆中正路水公司外牆大片崩落已圍起 人車經過小心2019-07-16 20:30
大鵬灣BOT廠商停業沒得玩了？鵬管處和業者火速消毒2019-07-17 10:57
航空城協議價購起爭議 徵收戶頭綁布條抗議不公不義2019-07-16 20:25
等不到修法里山設旅行社 避免墾丁生態旅遊陷法令泥沼2019-07-17 08:01
立委選舉／台中一選區 藍今徵召張顯耀2019-07-17 00:01
怕中途沒電… 電動公車司機有「里程焦慮」2019-07-16 23:11
立委選舉／許淑華拚連任 挺韓國瑜力促整合2019-07-17 00:05
北市大轉彎 海砂屋重建修法踩煞車2019-07-16 23:39
苗140縣道6天3起石虎遭路殺 推測1家3口陸續丟命2019-07-17 10:12
鄭愁予16年講座將返美 盧秀燕：過客記得當台中歸人2019-07-16 19:28
戶政等3單位縮編 林右昌：老機器不改不行2019-07-16 23:31
台中北區北屯區立委選舉 劉國隆：民進黨快辦民調提名2019-07-17 12:16
台南要有公托了！地點設在北區、中西區2019-07-17 12:15
台南後火車站機車格一位難求 出租業者搶停？2019-07-16 23:51
申辦住宅補貼別跑錯！桃市住宅發展處搬進中路二號社宅2019-07-17 14:44
高架鐵路下綠空廊道動工 盧秀燕：未來市民休閒熱點2019-07-17 14:09
綠川得奬也有事？綠指現任沾光 中市府：政黨輪替2019-07-17 14:03
影／颱風即將來襲 韓國瑜下令市府嚴陣以待2019-07-17 13:32
雲林縣未在颱風警戒範圍 晚上10時宣布是否停班課2019-07-17 17:47
高捷岡山延伸線二階工程 環評通過2019-07-17 16:57
影╱香蕉收入保險試辦 蕉農納悶：屏東有補助 高雄卻沒有2019-07-17 14:17
亞泥礦權展限被判撤銷 員工憂生計發聲支持亞泥上訴2019-07-16 18:36
查估協儀價格差太大？ 官員：市價被炒作2019-07-16 22:56
留言