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16歲正青春藝術節 體驗台南特有文化成年禮

2019-07-17 15:27聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市文化局舉辦的「16歲小戲節」已邁向5周年，今年擴大規模，納入戲劇、音樂及舞蹈、市集等元素，正式更名為「16歲正青春藝術節」，以「少年扮戲」及「青春創藝」2大單元，在這個暑假期間讓青少年透過藝文參與，體驗不一樣的青春藝術節。

文化局表示，「16歲正青春藝術節」在文化部「藝文場館營運升級計畫」經費補助及「台積電青少年劇場計畫」支持下，以府城在地獨有的文化傳統「做16歲」為概念，結合劇場活動，透過「看戲」、「做戲」與「扮戲」3個面向，讓青少年以不同參與方式接觸表演藝術，以劇場體驗完成台南市特有的文化公民成年禮。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，青少年為人生發展最重要的階段，若能透過自我探索及多元學習，有助開拓生命更開廣的向度，台積電文教基金會對青年階段長期投入豐富資源，舉辦及贊助人文及科普多元的活動，引領青年世代觸角延伸，拓展視野，助其踏實圓夢。

今年主題為《共振》，將由青少年透過近半年的培訓在8月16日到18日在台南文化中心原生劇場售票演出四場。此次演出中，也邀請金曲歌王謝銘祐，帶領有志創作音樂的青少年進行「為青春寫一首歌」歌曲創作，並且安排在活動中開唱。

「青春創藝」則分為「搖滾開唱」、「舞動青春」及「青春市集」三大主題，在8月10日、11日及17日、18日二周假日時間在台南文化中心假日廣場及近崇明路園區進行。其中「搖滾開唱」邀請麵包車樂團規畫執行展開高中職音樂社團海選，徵選出團隊將透過專業老師指導在8月10日、11日接力表演。

台南市文化局舉辦的「16歲小戲節」已邁向5周年，今年擴大規模，納入戲劇、音樂及舞...
台南市文化局舉辦的「16歲小戲節」已邁向5周年，今年擴大規模，納入戲劇、音樂及舞蹈、市集等元素，正式更名為「16歲正青春藝術節」。圖／台南市文化局提供
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