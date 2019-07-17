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嘉義縣成立捕捉流浪狗專線 盼降低民眾困擾

2019-07-17 15:59中央社 嘉義縣17日電

嘉義縣部分鄉鎮流浪狗成群結隊追咬路人，時有所聞，造成民眾生活困擾，縣府今天成立精準捕捉專線，縣長翁章梁表示，將與公所人員一同合法捕捉、收容安置，降低民眾困擾。

近來各縣市陸續傳出多起流浪狗流竄或追咬路人，造成交通意外傷亡事故。翁章梁今天宣布精準捕捉專線18日起正式啟用，針對緊急救援與咬人追車等事件優先辦理，如屬危難犬貓緊急救援可撥打專線0932-525-995（24小時受理），如為問題犬隻捕捉撥打05-3620373（上班時間）。

翁章梁表示，部分鄉鎮流浪狗成群結隊，不時發生追咬人車事件，甚至會攻擊小孩子，造成鄉親生活上極大困擾，現在成立專線，捕捉凶猛的流浪狗後，交給專責單位收容安置，降低民眾困擾。

翁章梁表示，縣府成立精準捕捉專線，與公所清潔隊人員一同配合精準合法捕捉、絕育及後續收容安置等。目前除了家犬家貓的結紮外，也要重視流浪狗絕育，精準捕捉及絕育是嘉義縣政府重要工作。

身兼嘉義縣保護動物協會理事長的新港鄉長林茂盛表示，流浪狗成群在鄉鎮街道流竄，且有時會攻擊民眾，自己就常在半夜接到村長的求救電話，指野狗成群，造成居民恐慌，希望縣府成立精準捕捉專線後，可以解除鄉親不安。

流浪狗翁章梁嘉義
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