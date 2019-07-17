縣道164線新街大排第六號橋樑改建 即日起開放雙向通車

2019-07-17 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣北港水林交界處縣道164線新街大排第六號橋樑將進行改建工程，為利交通車流即日起開放雙向通車，便道則將在7日內拆除，請用路人注意用路資訊。

雲縣府工務處表示，「新街大排第六號橋上游段橋樑改建工程」配合流域綜合治理計畫改建，將提高橋身，今年5月開工原訂工期300日曆天，受管線單位遷移時程影響。