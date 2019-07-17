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阿里山父子兼師徒檔製茶真功夫 勇奪全國製茶大賽冠軍

2019-07-17 12:57聯合報 記者魯永明╱即時報導

中華民國製茶業工會全國聯合會舉辦「2019阿里山烏龍茶季一薪火相傳，幸福回甘」薪...
中華民國製茶業工會全國聯合會舉辦「2019阿里山烏龍茶季一薪火相傳，幸福回甘」薪傳獎製茶競賽，由師徒組隊參賽。圖／官建安提供
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中華民國製茶業工會全國聯合會日前在嘉義阿里山鄉樂野村茶廠，舉辦「2019阿里山烏龍茶季一薪火相傳，幸福回甘」薪傳獎製茶競賽，由師徒組隊參賽，來自全國50組、150名茶農菁英參賽，盛況空前，比賽結果，嘉義縣選手大贏家，冠軍獎得主生力農場父子兼師徒:黃榮增與黃昶銪。

「製做好茶秘訣無他，用心而已!」，黃昶銪出身茶界家庭，是製茶賽常勝軍，他在3天2夜比賽長達30 小時不睡覺，只為做出好茶，辛苦付出有回報，在眾多高手競爭中，脫穎而出奪冠，參賽阿里山烏龍茶由主辦單位統一提供，經茶菁萎凋 →攪拌 → 殺菁 → 揉捻 → 團揉 → 解塊 → 乾燥，製茶步驟緊湊，任何一個步驟沒做好，都會影響茶的品質，選手們徹夜鏖戰，幾乎不眠不休。

黃昶銪製茶功夫來自父親、生力農場創辦人黃榮增與母親羅秀梅傳授，農場位在阿里山公路番路鄉隙頂，黃昶銪接棒用心精益求精，考取製茶師及官能評品鑑定初、中級證照，開創生力農場「銪茗堂」茶品牌，黃昶銪87年回鄉幫父母種茶製茶，經歷2年，89年參加嘉縣製茶技術比賽獲頭等獎，邊做茶邊進修讀書，100年嘉大農藝系畢業，104年再獲大阿里山茶區製茶技術競賽冠軍。

阿里山茶區因得天獨厚地理條件，種出來的烏龍茶濃韻回甘，深受品茗人士喜愛；阿里山茶業協會會長官建安說，搭配製茶比賽，將茶葉感官品評教學帶入活動，讓參加遊客體驗茶葉感官品評的專業性與嚴謹性，強化對阿里山茶信賴度，薪傳獎製茶競賽傳承專業技能，讓茶區年輕人習得技術，薪火相傳，擴大年輕族群對優質高山茶興趣，帶動觀光效益與經濟發展。

中華民國製茶業工會全國聯合會舉辦「2019阿里山烏龍茶季一薪火相傳，幸福回甘」薪...
中華民國製茶業工會全國聯合會舉辦「2019阿里山烏龍茶季一薪火相傳，幸福回甘」薪傳獎製茶競賽，由師徒組隊參賽。圖／官建安提供
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中華民國製茶業工會全國聯合會舉辦「2019阿里山烏龍茶季一薪火相傳，幸福回甘」薪傳獎製茶競賽，由師徒組隊參賽，冠軍獎得主父子兼師徒:黃榮增(後排右三)與黃昶銪(後排左二)。圖／官建安提供
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中華民國製茶業工會全國聯合會舉辦「2019阿里山烏龍茶季一薪火相傳，幸福回甘」薪...
中華民國製茶業工會全國聯合會舉辦「2019阿里山烏龍茶季一薪火相傳，幸福回甘」薪傳獎製茶競賽，由師徒組隊參賽。圖／官建安提供
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阿里山嘉義
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