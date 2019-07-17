率先全國禁用廚餘養豬 雲林廚餘回收成績獲中央肯定

2019-07-17 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣政府去年底為防堵非洲豬瘟疫情，全面禁止廚餘養豬，並推動廚餘全堆肥化，堆肥再利用比例高達93%，獲縣市政府廚餘回收再利用績效評鑑「優等」殊榮，昨接受環保署表揚。

雲林縣長張麗善去年上任開了第一槍，率先全國禁止廚餘養豬，防堵非洲豬瘟疫情，當時一度為此與中央槓上，在環保局、民眾、民間業者等多單位的努力下，雲林縣將生廚餘經堆肥處理、熟廚餘經化製程分別製成堆肥與肉骨粉，再將其混合後製成有機肥料，回歸綠美化使用，堆肥再利用比例達93%。

張麗善表示，雲林縣已禁用廚餘養豬，但在回收上仍請民眾將生、熟廚餘分開回收，再經由不同處理程序再利用化，廚餘回收採跨區域合作策略，生廚餘統一轉運至二崙鄉進行破碎脫水、熟廚餘轉運至虎尾鎮進行瀝水前處理作業，有效降低回收廚餘體積約50%左右，並大幅提升後端處理效能，於節省能源與處理費用上，大幅降低許多。

張麗善說，雲林廚餘回收再利用能獲得環保署肯定，要感謝民眾積極配合廚餘回收政策達成循環經濟目標，更感謝全體辛勞的清潔隊員與縣府各局處同仁。