影／全國第一家「老人健身房」 在嘉義市開幕

2019-07-17 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



現代健身房很多，但通常過於激烈，對老年人並不合適，嘉義陽明醫院、生達化學製藥公司和真茂科技公司共同在嘉義市成立「達康運動保健中心」，是全國首座專為老年人打造的「健身房」，用科學設備檢測體能，智慧化分析檢測結果以及客製化運動課程，提供高品質的運動保健。

嘉義市長黃敏惠今天到開幕典禮剪綵，她說，年輕人運動中心很多，但針對老年人口的卻很少，尤其面對年長者的訓練，主要是要有肌耐力，感謝陽明等單位發現問題，並找到解決問題的方法，專門針對長輩設計的運動中心，讓嘉義市走在全國之先。

走進達康運動保健中心，有上臂、划船，屈伸腿等健身器材，只要插入健保卡登錄，就會根據資料顯示運動計畫，若成功做一組，健身器材螢幕上的2個紅點便會來回移動，一旁還有專業的運動助理在旁鼓勵「往前推，可以嗎？」、「阿公慢慢來，看螢幕喔！」

中心運動助理陳怡如說，老年人會先到檢測機台，測量身體狀況，所以每個人插入健保卡到健身器材，所顯示的分鐘數和次數都不一樣，老年人通常會發生肌少症，肌肉會萎縮，例如，想走得遠就沒辦法，除了運動，也會佐以營養保健並行。

嘉義陽明醫院長謝景祥說，他是骨科醫師，常常看到跌倒的老人骨折，多是缺乏規律運動，便與生達等公司合作，中心會先量測老人肌力，提供客製化的課程和營養品，養成老人活動習慣，避免很多醫療事故。