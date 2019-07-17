長者舞蹈快閃台南高鐵站 成員年紀破千歲

2019-07-17 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



一群平均年齡85歲的阿公、阿嬤組成的「悠然千歲團」，二度來到高鐵台南站快閃表演。歲數加起來超過1000歲的團員，穿上閃亮的緞帶特製舞衣、戴上閃閃動人的鈴鐺頭飾，還隨身配帶飲料杯改造的非洲鼓，搭配活潑音樂和叢林風格的舞蹈動作，成為車站大廳的焦點，吸引來往旅客駐足觀賞並熱情給予掌聲，讓長輩們有機會實現自我。台南站站長顏宏穎表示，鐵公司不僅是交通運輸業，更是生活、創意、服務產業，悠然千歲團的表演不但能讓旅客在匆忙的行程之間欣賞藝文演出，機構長者也可藉由表演中提升自信。

社工李育慈分享，有位阿賀爺爺個性內斂害羞，因環境的轉變及親友無法陪伴在旁，曾經對生活難以適應，後來經過工作人員多次鼓勵及邀約後，總算點頭加入悠然千歲團，也彷彿開啟爺爺的「開關」，逐漸讓他找回認同、歸屬感。現在每到舞蹈時間，阿賀爺爺更是在舞台上使出渾身解數，閒暇之餘也會陪其他長者練舞，「練舞」也讓他找到自我的價值。

這次以「站起來跳舞，擺脫輪椅人生」這個信念，讓長輩們克服下肢肌力不足的問題，成員每天認真地練習「坐到站」練習100回合，經由半年的努力，長輩們一次又一次突破，一個一個慢慢從坐著到站著舞動，各自散發著屬於自己的獨特魅力！