台南水萍塭公園7月底啟用 議員質疑「特色公園沒特色」

2019-07-17 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市議員呂維胤今天指出，水萍塭公園遊戲場開放日期一延再延，從3月延到現在都還沒開放，市府稱是台南規模最大的複合式兒童遊戲場，但他質疑特色公園沒特色，希望市府更加用心，滿足市民期待。

呂維胤表示，新設置的遊藝設施缺乏特色，僅多了沙坑、鞦韆、傳聲筒等設施，罐頭遊具全數保留，變化不大，整體的遊戲場沒有一套完整的特色公園主題性，特色公園沒特色，難免讓市民感到失落。他說，水萍塭公園原預計今年3月開放，後來延到5月、6月，如今已到了7月中旬，仍未見後續公告，就連遊戲場周遭的鐵皮都還沒拆。

台南市工務局回應，市府爭取中央前瞻計畫補助，獲得2400萬元改善占地9公頃的水萍塭公園，尤其兒童遊樂區設備跳脫「罐頭式」枷鎖，增添許多童趣。其中，除了改善步道不平整、積水、排水不良等問題，保留遊戲場內既有遊樂器材與相關遊具，還擴大遊戲空間，以水萍塭常見的蟬、獨角仙等6類昆蟲，安排蟲蟲迎賓大道，增設鳥巢鞦韆、跳樁、鋼管挖土機、管子山洞等6項遊樂設施和遊戲沙坑，同時增設洗手洗腳池供孩子遊戲後沖洗。