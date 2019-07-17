防止流浪犬傷人 嘉義縣成立精準捕捉專線加強稽查棄養

2019-07-17 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



流浪犬捕捉收容零撲殺政策上路，嘉義縣動物收容所飽和，新的收容所一再流標，浪犬傷人事件不斷，造成民怨，為有效控制野外成群浪犬族群，縣府成立強化精準捕捉專線，上午縣長翁章梁帶新港鄉長兼動保協會理事長林茂盛等多位鄉鎮市長，共同開記者會，公布捕捉專線，上班時間請撥打(05)3620373。

明天起由家畜疾病防治所專人專線，受理民眾通報浪犬案件(不含幼犬與棄犬)，以既有家畜所與各公所清潔隊為人力辦理捕捉，並將加強動保棄養稽查開罰、提高浪犬絕育量能與增加守衛犬認養量等四大強化措施，盼共同努力從源頭解決流浪犬大量繁殖衍生問題。

翁章梁說，設置強化精準捕捉專線後，將針對緊急救援與咬人追車等案件優先辦理，如屬危難犬貓緊急救援，請撥打專線0932-525-995(24小時受理)；如為咬人追車，有攻擊性的問題犬隻捕捉，請撥打(05)3620373 (上班時間)，後續縣府將與各公所清潔隊人員辦理現場捕捉、運送、絕育及後續收容安置等工作。

家畜防治所長林珮如說，為擴充犬隻收容量能，已與民間機構協商增加200隻收容量，另為減少惡意傷害或棄養行為，家畜所近期將展開擴大稽查勤務，凡未依規定為家中犬貓絕育並辦理寵物登記，或放縱家犬任意遊蕩者，將依法開罰，若棄養犬貓經查獲者也將處以重罰。