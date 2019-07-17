役男公益不落人後 台北市「小平頭表演團」 臥虎藏龍

2019-07-17 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



延伸公益服務觸角，台北市兵役局替代役中心去年4月成立「小平頭表演團」，挑選才華洋溢的役男，進行公益表演、服務，每位役男深藏不露，魔術表演、音樂才藝、街舞表演都難不倒，赴老人安養中心演出時，也讓許多長者忍不住鼓掌。 為了延伸公益服務觸角，台北市兵役局替代役中心去年4月，成立「小平頭表演團」，挑選才華洋溢的役男們，進行公益表演、服務。圖／台北市兵役局提供 分享 facebook

不讓內政部役政署替代役公益大使團專美於前，考量增加替代役男公益服務的多元性，台北市兵役局於2018年成立「小平頭表演團」，從替代役第189梯次役男開始組成至今，已延續至200梯。

台北市兵役局替代役中心業務股長趙家祥表示，「小平頭表演團」成員約30人，由國內外於表演藝術界表現傑出的役男組成，依專業分有魔術組、特技組、樂團組，例如樂團組成員皆為古典、流行音樂之科系畢業，匯集各大學音樂系所的優秀人才。

「小平頭表演團」藉由藝術表演，希望將役男活力注入社會各個角落，陸續至台北市各機關學校、團體、老人安養中心、醫院，對弱勢民眾及需關懷對象辦理公益表演。

小平頭表演團成員之一的魔術師林楷軒，入團開啟不同人生視野，他表示，尚未入伍前，會接一些商演，客群多為年輕人、小朋友，之前到老人安養中心，觀眾多為行動不便的長者，是以往較少接觸客群，也讓他學習如何調整魔術的節奏、題材，甚至長者也非常捧場鼓掌，是很特別經驗。