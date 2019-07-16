中科院航太研發基地落腳嘉義縣 翁章梁帶隊參觀學習

2019-07-16 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



中科院航太研發基地將落腳嘉義縣民雄鄉森林公園旁國防部用地，縣長翁章梁說，航太基地最快明年動工，縣府將提供行政協助，5年開發完成，下午率團分別參觀中科院「航空研究所國防航太先進科技」，以及工研院「智慧製造試營運場域工業4.0示範工廠」，進行學習交流之旅。

翁章梁帶縣府團隊與工商企業團體代表 ，先到中科院參觀國防工業發展及系統整合，與相關核心技術開發及製作供應； 中研院簡報說，因應國家國機國造及國艦國造計畫，擴大相關航太零組件、系統等檢驗、測試設施、以及研發能量，目前經董事會通過同意落腳在國防部位於民雄森林公園後方民雄綜合訓練場，總面積約54.136公頃，將依法定程序辦理。

接著前往工業技術研究院參觀「智慧製造試營運場域工業4.0示範工廠」，讓企業體驗工業4.0的場域，將以該示範場域做借鏡，加速嘉縣製造業智慧技術發展。

翁章梁說，帶工商團體到工研院與中科院取經，盼透過技術進駐、移轉，提升嘉義產業技術，未來縣府除成立2個工業區，將持續與產業聯盟廠商、學校、法人等跨域攜手，藉技術合作與產學交流，創造嘉義工業區的競爭優勢。