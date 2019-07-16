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酒駕累犯殯儀館上課 學員很震撼心裡怪怪的

2019-07-16 19:25中央社 嘉義市16日電

嘉義監理站為防止酒駕再犯，今天首次在市立殯儀館辦理道安講習課程，共有48名學員到場上課。有學員表示，在靈堂上課「印象深刻」、「很震撼」、「心裡怪怪的」。

嘉義市監理站表示，根據內政部統計，最近5年全國酒駕交通事故已造成600人死亡、近3萬6000人受傷，因此社會瀰漫一股「酒駕零容忍」的氛圍，但酒駕事故仍頻傳，造成無數家庭破碎，令人痛心。

有鑑於酒駕累犯高達38.1%，因此公路總局規劃將「酒駕再犯班」的道安講習移師殯儀館舉行，以情境體驗課程方式，讓學員感受震撼效果，期望降低酒駕再犯率。

嘉義區監理所長李輝宏在會中表示，酒駕是國人難以容忍的行為，為了避免酒駕遭受重罰及家人指責，他誠摯呼籲學員「這是最後一次了」，希望日後千萬不要再有酒駕行為。

今天的講習由嘉義市監理站邀請南華大學生死學系主任廖俊裕講授「生命教育」課程，希望學員們珍惜生命，並透過殯儀館環境設施介紹，讓學員感受痛失親人的心情，進而尊重生命。

有學員參加講習後表示，在殯儀館上課「太震撼了」，日後喝酒，一定會想起今天的情景，不敢再酒駕了；也有學員表示在殯儀館上課「心裡怪怪的」；更有學員表示，看到靈堂上大大的「悼」字，印象深刻。

嘉義市監理站表示，這是嘉義地區首次在殯儀館舉辦情境體驗講習課程，總共通知60名酒駕再犯者參加講習，扣除7人在看守所、5人請假，共有48人到場，監理站將來仍會持續辦理，期能達到酒駕零容忍目標。

酒駕嘉義監理站
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