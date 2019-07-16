廚餘回收率增加9倍 雲林獲再利用評鑑優等

2019-07-16 18:26 中央社 雲林縣16日電



雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，前來取經的人了解黑水虻如何將廚餘產出上等肥料。聯合報記者蔡維斌／翻攝 分享 facebook

去年底非洲豬瘟危機來勢洶洶，雲林縣率先全台禁用廚餘養豬，使得廚餘再利用的回收率從原有10%目標躍升到93%，環保署評鑑廚餘回收再利用績效，雲林縣獲得優等殊榮。

行政院環境保護署今天下午在斗六，舉辦107年度縣市政府廚餘回收再利用全國績優機關頒獎典禮，雲林縣獲頒優等獎項，縣長張麗善感謝民眾積極配合，也慰勉雲林縣環保局及各鄉鎮市清潔隊的辛苦。

張麗善表示，雲林縣訂定年度廚餘回收率10%，並執行廚餘全堆肥化策略，去年底中國大陸發生非洲豬瘟疫情，養豬大縣的雲林高度警戒，縣府在去年12月25日率先全國宣布禁用廚餘養豬，使得廚餘堆肥再利用比例增加到93%，進而促進循環經濟發展。

雲林縣環保局長張喬維指出，雲林縣廚餘回收採跨區域合作，生廚餘統一轉運至二崙鄉進行破碎脫水，熟廚餘轉運至虎尾鎮進行瀝乾以降低回收廚餘體積約5成，大幅提升後端處理，節省處理費用及能源。

張喬維說，生廚餘經堆肥處理，熟廚餘經化製做成堆肥及肉骨粉，再混合製成有機肥料，提供雲林縣綠美化種植肥料等，未來將評估推動新設生廚餘轉運設施、高效能廚餘堆肥廠，並提升社區、學校自主堆肥能力，落實垃圾分類並提升廚餘處理成效。