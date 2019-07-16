親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

轉傳蘇貞昌影片 調查局前高雄副處長遭拔官記大過

嗆柯P說謊成性 王世堅：柯向郭招手 郭柯配願當老二

廚餘回收率增加9倍 雲林獲再利用評鑑優等

2019-07-16 18:26中央社 雲林縣16日電

雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，前來取經的人了解黑水虻如何將廚餘產...
雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，前來取經的人了解黑水虻如何將廚餘產出上等肥料。聯合報記者蔡維斌／翻攝
分享

去年底非洲豬瘟危機來勢洶洶，雲林縣率先全台禁用廚餘養豬，使得廚餘再利用的回收率從原有10%目標躍升到93%，環保署評鑑廚餘回收再利用績效，雲林縣獲得優等殊榮。

行政院環境保護署今天下午在斗六，舉辦107年度縣市政府廚餘回收再利用全國績優機關頒獎典禮，雲林縣獲頒優等獎項，縣長張麗善感謝民眾積極配合，也慰勉雲林縣環保局及各鄉鎮市清潔隊的辛苦。

張麗善表示，雲林縣訂定年度廚餘回收率10%，並執行廚餘全堆肥化策略，去年底中國大陸發生非洲豬瘟疫情，養豬大縣的雲林高度警戒，縣府在去年12月25日率先全國宣布禁用廚餘養豬，使得廚餘堆肥再利用比例增加到93%，進而促進循環經濟發展。

雲林縣環保局長張喬維指出，雲林縣廚餘回收採跨區域合作，生廚餘統一轉運至二崙鄉進行破碎脫水，熟廚餘轉運至虎尾鎮進行瀝乾以降低回收廚餘體積約5成，大幅提升後端處理，節省處理費用及能源。

張喬維說，生廚餘經堆肥處理，熟廚餘經化製做成堆肥及肉骨粉，再混合製成有機肥料，提供雲林縣綠美化種植肥料等，未來將評估推動新設生廚餘轉運設施、高效能廚餘堆肥廠，並提升社區、學校自主堆肥能力，落實垃圾分類並提升廚餘處理成效。

廚餘非洲豬瘟張麗善
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

李佳芬雲林農舍違建風波 鄉公所預定19日丈量勘查

2019-07-16 14:30

108課綱首場座談雲林登場 4334高中職生適用新課綱

2019-07-16 18:01

「喝酒前想想家人」嘉市監理站道安講習 在殯儀館上課

2019-07-16 17:52

因應丹娜絲颱風 台南市水利局啟動防汛超前部署

2019-07-16 17:16

鐵路高架化臨時軌工程動土 黃敏惠：打造西部新都心

2019-07-16 16:52

嘉義縣廚餘再利用績效評比全國特優 背後全靠這昆蟲

2019-07-16 15:47

左鎮芒果配椪餅好滋味 農業局長提醒看見黑點勿驚慌

2019-07-16 15:43

台南長榮地下道將封閉1年 居民憂交通黑暗期

2019-07-16 14:49

影／太興飛瀑媲美九寨溝 缺廁所遊客內急煞風景

2019-07-16 13:58

嘉義布袋前代表生前急公好義 自費鋪路身後剩2千元葬禮哀戚

2019-07-16 13:17

台大醫院雲林分院像迷宮 開發室內導航患者不怕迷路了

2019-07-16 13:14

這個夏令營超清涼！ 親手搓洗愛玉冰涼又好吃

2019-07-16 12:36

李佳芬擬自請建築師丈量農舍 若有違建就拆

2019-07-16 12:32

斗南農會外銷好米到澳洲 200家店鋪買得到雲林米

2019-07-16 12:29

抗汙…汰換烏賊車 嘉市最高補助3萬

2019-07-15 23:28

空品示範區 「天眼」24小時緊盯

2019-07-15 23:25

勘災尖兵…虎尾無人機隊成軍

2019-07-15 23:22

熱血義廚 為身障者端愛的料理

2019-07-15 23:19

「忙還被嫌」太保搶救花海節

2019-07-15 23:17

安業國小新聞營開鑼 9名學生採訪作品下月出刊

2019-07-15 19:15

妨礙安寧案深夜驟降近9成 台南宮廟行動公約奏效

2019-07-15 16:04

讓人感動的山豬肉不是肉！嘉大研究鄒族傳統植物

2019-07-15 15:43

雲林縣獎勵回收 廢電風扇回收可參加抽獎

2019-07-15 15:41

慈濟基金會推動庫存布再造 展現「綠實力」

2019-07-15 15:19

南女「牽君一髮」為癌友 號召大台南高中職齊響應

2019-07-15 14:50

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

太保花海節明年續辦 農民：太保人的驕傲

2019-07-15 18:03

虎尾成立第一支空中保衛隊 無人機隊升空模擬救災壯觀

2019-07-15 16:18

雲嘉南最高 嘉義市汰換電動機車補助3萬

2019-07-15 14:19
看更多

熱門文章

員林大排水道長滿香蕉？前縣長說「想下去摘來吃」

2019-07-15 20:52

基隆整併7戶政所變3所不便民？ 林右昌：不改不行

2019-07-16 13:15

台南長榮地下道將封閉1年 居民憂交通黑暗期

2019-07-16 14:49

耗時9年 南迴公路拓寬今年底通車

2019-07-16 13:15

永久效期身障手冊換新證 苗栗再給59人1個月緩衝

2019-07-16 08:59

人質事件有功吳清湖功成身退 警局長贈銅關公表彰貢獻

2019-07-15 20:26

嘉義布袋前代表生前急公好義 自費鋪路身後剩2千元葬禮哀戚

2019-07-16 13:17

輕颱轉北部恐帶來風雨 基市估總雨量150到300釐米

2019-07-16 17:49

電動自行車交通大執法 彰化一個月取締1864件

2019-07-16 16:58

台北橋「機車瀑布」屢登國際 機車肇事高警方指原因

2019-07-16 17:38

李佳芬擬自請建築師丈量農舍 若有違建就拆

2019-07-16 12:32

焚風飆高溫 台東擬選3校裝冷氣

2019-07-15 22:57

台大醫院雲林分院像迷宮 開發室內導航患者不怕迷路了

2019-07-16 13:14

金門入夏首次大停電 塔山發電廠油路堵塞惹禍

2019-07-16 13:10

暑期營報名 帶遊《光陰的故事》眷村文化

2019-07-15 23:45

出訪遇颱風 侯友宜心繫新北立刻返台

2019-07-16 16:37

新北市民到太麻里旅遊掉錢包 大王國中女學生拾獲奉還

2019-07-16 11:20

抗汙…汰換烏賊車 嘉市最高補助3萬

2019-07-15 23:28

影／太興飛瀑媲美九寨溝 缺廁所遊客內急煞風景

2019-07-16 13:58

李佳芬雲林農舍違建風波 鄉公所預定19日丈量勘查

2019-07-16 14:30

熱壞了？淡水河魚群暴斃 清2.6噸

2019-07-16 00:45

斗南農會外銷好米到澳洲 200家店鋪買得到雲林米

2019-07-16 12:29

台中歷任市長傳承建設 大工程陸續完工

2019-07-15 23:47

國際獅子會300-C1區總監交接 盧秀燕：一起打拚為台中

2019-07-15 23:27

新竹特教地荒廢 爭設特教資源中心

2019-07-15 23:39

高雄旗美3區及屏東里港鄉明天停水 約1.5萬戶受影響

2019-07-15 20:27

為免租金補助再被詐領 基市府啟動內控抽查

2019-07-16 13:13

東方美人茶推新包裝 竹縣府：這些才是評鑑出的優良茶

2019-07-16 14:48

長期借用場地集會 苗市嘉盛、嘉新活動中心有譜

2019-07-16 14:34

義民廟多年遲未改選 祭典區代表群到竹縣府陳情抗議

2019-07-16 12:04

北市買公保地 首度動用5億容積代金

2019-07-16 00:39

外圍環流影響 明後天往返蘭嶼綠島客輪停駛

2019-07-16 11:45

獨立書店找活路 基隆見書店多元經營書香加咖啡香

2019-07-16 09:51

鐵路高架化臨時軌工程動土 黃敏惠：打造西部新都心

2019-07-16 16:52

金門大停電 1萬多戶受影響

2019-07-15 20:22

影／另類婚宿產業 子女幫老爸媽補辦豪華婚禮

2019-07-16 07:52

九份樂伯二手書店結束營業 愛書人：尋寶地少一處

2019-07-16 09:50

這個夏令營超清涼！ 親手搓洗愛玉冰涼又好吃

2019-07-16 12:36

嘉義縣廚餘再利用績效評比全國特優 背後全靠這昆蟲

2019-07-16 15:47

中市消防局獲「奧斯卡獎」 科技山搜年省130萬元

2019-07-16 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top