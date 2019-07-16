108課綱首場座談雲林登場 4334高中職生適用新課綱

2019-07-16 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



過了這個暑假「108課綱」即將上路，未來國中小與高中生上課，以及升學模式也將改變，為讓家長、學校及學生能安心順利完成各階段的學習，應立委蘇治芬、李麗芬邀請，教育部舉辦全台巡迴座談會，首站來到雲林縣北港高中。

政務次長劉孟奇、國教署長彭富源、義守大學副校長周兆民及教育部官員、大專院校宣講團成員一行人，今天浩浩蕩蕩到北港高中，北港前鎮長張勝智、北高文教基金會董事長吳源昌、榮譽董事長吳錦銘、家長會長吳政憲及數十位關心教育的家長和教師出席踴躍，一起探討台灣教育的重大變革。

蘇治芬說，知識更新快速的時代，課綱必須跟上知識的變化，108課綱首屆高中生已於日前完成報到，雲林適用108課綱的高中職有4334人，希望教育部在實施新課綱的同時，能優先確保雲林孩子都可獲得優質的教育環境與資源。

蘇治芬希望教育部能導入更多資源到雲林，從在地的虎科大、雲科大開始，讓學習歷程及多元學習活動都能在校或在地化完成，12年國教的落實從學習到產業、從學習到研究，要減輕學生及家長的負擔，陪伴孩子探索自我、實現夢想。

李麗芬則說，全國第一場新課綱座談會選在雲林，顯示教育部重視中南部家長及老師的意見和想法。有許多家長、老師校長參與，可看出重視教育無地域之分。108新課綱是以兒少受教主體的展現，將學生學習興趣作為核心進行規劃，對孩子更能開心上課發展興趣，為將來找到最合適的安排。

政務次長劉孟奇表示，過去以學習知識為目的，未來108課綱學生不僅學知識，還要能將知識運用和實踐於生活。這次座談兩個重點是「學生學習歷程檔案」和「大學考招連動」的說明，108課綱被喻為台灣有史以來最大的課程教育改革，也是第一次統整從國中小到高中教育的12年一貫新課程。