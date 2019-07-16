夏日揮汗舞動起來 嘉縣首辦舞蹈日比賽獎金6萬元

2019-07-16 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣首次舉辦舞蹈日表演及比賽，上午在縣府中庭舉行「2019嘉義縣舞蹈日+1PLUS」記者會，宣布「+1PLUS街舞大賽」，定20、21日在嘉縣表演藝術中心熱鬧登場。

為了推廣多元舞蹈文化，以及全民同樂展現舞蹈新氣象，此次的嘉縣舞蹈日+1PLUS分成三項類型，在涼亭劇場有排舞及BATTLE大賽、6所學校及11個社區在芙蕖廳匯演，以及兩廳院委託製作—自由步《一盞燈的景身》的戶外演出。

其中排舞大賽總獎金更高達6萬元，舞蹈日共吸引逾百名舞林高手報名，期盼將最青春、最活力的舞蹈毫無保留的展出， 記者會由副縣長吳榮輝主持，與議員許有疆、林淑完、林秀琴、戴光宗，表藝中心主任張世杰等，觀賞開場表演，西林社區的媽媽們帶來佛朗明歌舞蹈，以及自由步《一盞燈的景身》及街舞表演，氣氛熱絡。

表藝中心主任張世杰說，第一次舉辦舞蹈日表演及比賽，包含社區媽媽、學校社團、舞蹈班，以及年輕人喜歡的街舞，希望不管業餘或專業，都能在這舞台用舞蹈說故事，並互相交流展現。