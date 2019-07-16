鐵路高架化臨時軌工程動土 黃敏惠：打造西部新都心

2019-07-16 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市區鐵路高架化計畫臨時軌工程（C602標）今天在博愛陸橋下工程預定地，正式展開動土典禮，主要工程項目為博愛陸橋橋墩、橋面局部改建以及在垂楊大橋下方、跨越中央排水臨時軌箱涵工程，工程承攬經費2億3380萬餘元，預計在2021年1月完工。

嘉義市長黃敏惠、交通部鐵道局副局長伍勝園、泛亞工程建設公司董事長張文城以及立委李俊俋等人，今天參加動土儀式。

黃敏惠說，鐵高計畫第一標C601臨時軌路基工程今年6月底前已超前進度，提前完工，緊接著C602標工程也在今天動土，未來還有C603及各項主體工程會陸續開工，這代表著鐵高工程持續加速前進，邁向新的里程碑。

她說，鐵路改建就好比「穿衫改衫」，未來新的都市發展與規劃才是嘉義市最大的挑戰，包含東、西區的都市縫合、嘉義車站成為市區最重要的商業中心等，要成就嘉義市成為臺灣西部新都心，鐵高建設絕對是一大重點。

伍勝園說，鐵高計畫提供嘉義市「打通任督二脈」與「都市縫合」的機會，但這只是一個「骨架」，周邊更要以「都市發展」的角度，促進「都市更新」，讓嘉義市發展成特有的都會區。

泛亞公司說，為了減少永久軌位於北榮里與長安街用戶的徵收拆遷，將臨時軌再往東移一股道，因此博愛陸橋下橋墩也就必須跟著往東移，工程單位會盡量減輕交通、噪音等衝擊影響，包含夜間施作的低噪音振動機具與隔音裝置、並引進建築資訊模型軟體(BIM)模擬工程。