以台灣食材做干貝醬 新住民打造自我品牌

2019-07-16 15:09 中央社 嘉義市16日電



台灣新住民張艷君從小愛吃辣，嫁到台灣後，因丈夫猝逝而扛起家計，她以台灣食材做出家鄉味干貝醬，去年獲全國創業競賽冠軍，並向勞動部申請微型創業貸款，打造自我品牌。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟今天表示，張艷君1972年出生，中國大陸廣西桂林人，大學就讀中文系，曾在家鄉擔任中文教師；嫁到台灣後，從最基層工廠作業員做起，一路升到課長、董事長特助。

劉邦棟說，張艷君工作認真，被董事長拔擢為特助後，管理公司近200名員工。但就在她事業起飛之際，丈夫猝逝，家中生計及照顧公婆、扶養一對子女的重擔，全落在她身上，讓她陷入生命低潮。

在親友支持下，張艷君逐漸走出喪夫傷痛，做事積極、正向思考的她，為陪伴孩子成長，不僅到小學擔任志工，也開始思考兼顧家庭及經濟來源的方法。

從小愛吃辣，張艷君幾乎餐餐辣椒醬佐飯，她吃不慣台灣的干貝醬，乾脆自己動手改良，以家鄉味辣椒醬為基底，加入丁香魚、干貝、豆豉等台灣食材，去年獲全國創業競賽冠軍，今年更獲嘉義縣2019傑出婦女獎。

張艷君的「無心插柳」，緣自一次拿自己調製的丁香干貝醬30罐到校園義賣，不到半小時竟銷售一空，還因此培養出一批忠實顧客，後來甚至接到1200罐的大訂單，讓她信心大增，決定創業打造自我品牌。

積極培養自己的張艷君，決定創業後，考取中餐廚師丙級證照，還申請產品SGS認證，為食安把關，去年因家裡小廚房已不敷使用，她便申請勞動部「微型創業鳳凰貸款」新台幣64萬元建置健康手作廚房。

張艷君原本自認完美主義、這輩子最不可能做吃的，不料一頭栽入手工食品製作，挑食的兒女是最好的試吃員。她也瞄準外食商機，計劃聯合新住民姊妹們一起推出特色年菜，讓姊妹們大展廚藝並能有穩定收入。