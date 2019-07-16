台南長榮地下道將封閉1年 居民憂交通黑暗期

2019-07-16 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



因應台南市區鐵路地下化工程，北區長榮地下道將在8月底封閉1年，由於該地下道連接各重要幹道，也是北區、東區的連通道，當地居民擔心恐造成交通大打結，立委陳亭妃及議員陳怡珍今天召集鐵道局及市府相關單位等進行檢討，要求修擬交維計畫，將民怨降到最低。

南鐵地下化如火如荼分段施工，未來長榮等地下道都會填平，鐵道局表示，長榮地下道18公尺寬，為大曲度彎道，因寬度受限，若採「半半施工」施工時間會拉更長，因此在思考各種替代方案後，決定採長榮地下道全道封閉，上方施作鋼便橋，預計8月底開始封閉1年，盡快讓民眾通行。

不過，當地居民對於長達1年的封閉時間相當憂心，認為周邊連接重要幹道，交通流量極大，必須要有足夠的配套措施才能執行。北區長勝里長吳澐晏說，政府應該事先向居民說明，多做宣導和溝通，讓鄰近住戶清楚了解，且未來道路車輛變多，還會衍生停車問題。

另外，也有里長認為，地下道旁邊都是小巷子，平常要會車就不易，若是以後民眾開車到地下道發現無法通行時，繞到旁邊的巷子，可能會大打結。

陳亭妃建議，鐵道局、交通局要將當地意見納入考量，交通維持計畫範圍要放大，不要讓交維變成第二次傷害，並要求下周五再開會討論修擬後的計畫內容。陳怡珍說，該地下道攸關用路人及居民的權益，事先的交通資訊一定要讓大家知道，把民怨降到最低，資訊都要公開透明。